Октябрьский июнь: Россиян предупредили о заморозках

Жителям севера европейской части России стоит готовиться к заморозкам по ночам. По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, такая погода не характерна для этого времени года.

По словам синоптика, в ближайшие дни в ряде регионов европейской части страны, включая Костромскую, Вологодскую, Карелию и Кировскую области, температура ночью может опускаться до −1…−2 °C. Такая аномалия вызвана приходом холодных воздушных потоков с полярных широт.

«На севере европейской России за счет того, что воздушные массы перемещаются прямо из полярных регионов, возникает необычная ситуация, прогнозируются заморозки», — приводит ТАСС слова специалиста.

Параллельно с этим, в южных районах Западной Сибири и регионах, включающих Хакасию, Красноярский край, Иркутскую область и Забайкалье, ожидается ослабление жары, достигавшей днём 35-39 градусов. По словам Вильфанда, к концу недели здесь установится более приятная температура в пределах 21-26 градусов.