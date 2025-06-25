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25 июня, 08:17

В Тверской области два человека погибли при столкновении трёх большегрузов

На трассе М10 в Тверской области столкнулись грузовики, погибли два человека

Место столкновения грузовиков в Тверской области. Обложка © Telegram / «Госавтоинспекция Тверской области»

Место столкновения грузовиков в Тверской области. Обложка © Telegram / «Госавтоинспекция Тверской области»

Страшная авария с участием трёх грузовиков произошла 25 июня на федеральной трассе М-10 в Тверской области. По данным региональной Госавтоинспекции, столкновение унесло жизни двух человек и травмировало ещё двоих.

«По предварительным данным, водитель бензовоза не соблюл безопасную дистанцию, что привело к цепному столкновению с грузовиками «Шахман» и «Ман»,сообщили в ГИБДД Тверской области.

Авария случилась на 136 км трассы «Россия» в Конаковском районе. В результате лобового удара мгновенно погибли водитель и пассажир бензовоза. Шофёры двух других грузовых автомобилей получили травмы различной степени тяжести.

На месте происшествия оперативно работают сотрудники ГИБДД, скорой помощи и МЧС. Сейчас следователи детально устанавливают все обстоятельства катастрофы, включая техническое состояние транспортных средств и возможные нарушения ПДД. Особое внимание уделяется анализу действий водителя бензовоза, ставшего, согласно первоначальной версии, инициатором ДТП.

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