В Иране казнили троих агентов «Моссада»

Трое обвиняемых в шпионаже в пользу израильской спецслужбы «Моссад» были казнены в иранской тюрьме «Урмия». Казнь прошла в провинции Западный Азербайджан, сообщает агентство Fars.

«Сегодня утром в тюрьме Урмии были приведены в исполнение смертные приговоры трём членам сионистского режима, которые пытались ввезти в страну оборудование для совершения террористических актов», — говорится в сообщении агентства.

По данным иранских силовиков, агенты «Моссада» пытались ввезти оборудование в Иран, представив его как алкогольную продукцию.