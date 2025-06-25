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25 июня, 07:32

В Иране казнили троих агентов «Моссада»

Fars: В иранской тюрьме казнили троих агентов «Моссада» по обвинению в шпионаже

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Трое обвиняемых в шпионаже в пользу израильской спецслужбы «Моссад» были казнены в иранской тюрьме «Урмия». Казнь прошла в провинции Западный Азербайджан, сообщает агентство Fars.

«Сегодня утром в тюрьме Урмии были приведены в исполнение смертные приговоры трём членам сионистского режима, которые пытались ввезти в страну оборудование для совершения террористических актов», — говорится в сообщении агентства.

По данным иранских силовиков, агенты «Моссада» пытались ввезти оборудование в Иран, представив его как алкогольную продукцию.

В Иране казнили очередного шпиона «Моссада»
В Иране казнили очередного шпиона «Моссада»

Ранее сообщалось, что в иранском городе Исфахан задержаны трое человек, подозреваемых в связях с израильской разведкой «Моссад». СМИ также сообщали, что агентами оказались трое украинцев, однако киевские власти данную ситуацию не комментировали.

Мария Любицкая
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