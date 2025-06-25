«Жизнь сама мстит»: Актёр Шиловский высказался о состоянии уехавших Пугачёвой и Галкина*

Народный артист России Всеволод Шиловский раскритиковал Аллу Пугачёву и Максима Галкина*, комментируя сообщения о принадлежащей им дорогостоящей недвижимости за рубежом. По его мнению, отсутствие признания со стороны российской публики превосходит любые материальные приобретения.

«Самое страшное – это когда жизнь сама мстит. Жизнь – лучший режиссёр. Что она [Пугачёва] делает на Кипре или в Израиле? Она там никому не нужна» , – заявил Шиловский в интервью AиФ.

Он подчеркнул, что для артиста важнейшим остаётся связь со зрителем, а без неё профессия теряет смысл. Также Шиловский осудил публичные высказывания Пугачевой и Галкина* за границей, отметив, что сам никогда не позволил бы себе критиковать родную страну. Он признался, что испытывает презрение к артистам, уехавшим из России и продолжающим высказываться против неё.