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25 июня, 08:41

«Жизнь сама мстит»: Актёр Шиловский высказался о состоянии уехавших Пугачёвой и Галкина*

Шиловский: Богатство не заменит Пугачёвой и Галкину* потерю признания и славы

Алла Пугачёва и Максим Галкин* празднуют день рождения примадонны на яхте. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Алла Пугачёва и Максим Галкин* празднуют день рождения примадонны на яхте. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Народный артист России Всеволод Шиловский раскритиковал Аллу Пугачёву и Максима Галкина*, комментируя сообщения о принадлежащей им дорогостоящей недвижимости за рубежом. По его мнению, отсутствие признания со стороны российской публики превосходит любые материальные приобретения.

«Самое страшное – это когда жизнь сама мстит. Жизнь – лучший режиссёр. Что она [Пугачёва] делает на Кипре или в Израиле? Она там никому не нужна», – заявил Шиловский в интервью AиФ.

Он подчеркнул, что для артиста важнейшим остаётся связь со зрителем, а без неё профессия теряет смысл. Также Шиловский осудил публичные высказывания Пугачевой и Галкина* за границей, отметив, что сам никогда не позволил бы себе критиковать родную страну. Он признался, что испытывает презрение к артистам, уехавшим из России и продолжающим высказываться против неё.

Охрана, бассейн и терраса: Элитный особняк Пугачёвой и Галкина* на Кипре за 350 млн сняли на видео
Охрана, бассейн и терраса: Элитный особняк Пугачёвой и Галкина* на Кипре за 350 млн сняли на видео

Напомним, 18 июня Галкину* исполнилось 49 лет, свой день рождения он решил отметить именно на Кипре, хотя до этого пародист устраивал семейные праздники на своей новой «родине», в Израиле. Торжество по случаю дня рождения Галкина* прошло в ресторане Tartufo, принадлежащем украинскому бизнесмену. Это одно из самых дорогих заведений в стране.

* Включён в список иностранных агентов Минюста России.

Мария Любицкая
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