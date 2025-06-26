Летние веранды «The Бык» — отличный выбор для отдыха в тёплый сезон
Лето — самый любимый сезон у горожан. Это время долгих вечерних прогулок и приятных ужинов в ресторанах на летних верандах.
В ресторанах открылись летние площадки. Обложка © Пресс-служба «БЫК МАСТЕР»
Ресторан «The Бык» открыл для своих гостей сразу несколько веранд с разной концепцией. Здесь можно расслабиться и отдохнуть от городской суеты, поужинать на свежем воздухе и прочувствовать аромат лета.
Насладиться атмосферой и вкусной кухней в Москве можно в ресторанах «The Бык» по адресам: ТРЦ «Артиум» — ул. Земляной Вал, 33 (м. Курская); ул. Арбат, 44с1 (м. Смоленская); ул. Профсоюзная, 64/66 (м. Новые Черёмушки); ТРЦ «МДМ» —Комсомольский пр-т, 28 (м. Фрунзенская).
В Туле ресторан с летней площадкой расположен в ТРЦ «Парадиз» — Ленинский пр-т, 17; в Калуге — в БЦ «SK PLAZA» — ул. Кирова, 2.
Удобные локации, уютная атмосфера и меню на любой вкус ждут вас!