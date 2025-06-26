Летние веранды «The Бык» — отличный выбор для отдыха в тёплый сезон

Лето — самый любимый сезон у горожан. Это время долгих вечерних прогулок и приятных ужинов в ресторанах на летних верандах.

Ресторан «The Бык» открыл для своих гостей сразу несколько веранд с разной концепцией. Здесь можно расслабиться и отдохнуть от городской суеты, поужинать на свежем воздухе и прочувствовать аромат лета.