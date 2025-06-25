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25 июня, 09:29

В Забайкалье прогремели взрывы в районе воинской части

Mash: В районе воинской части в Забайкальском крае раздаются взрывы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

В районе воинской части в Забайкалье раздаются взрывы, на территории военного объекта разгорелся пожар. Столб дыма виден из посёлка Большая Тура, сообщает телеграм-канал Mash. Вероятно, из-за горения травы начинают детонировать старые боеприпасы, которые остались после пожара на военном складе в 2014 году.

Взрывы воинской части Забайкалья. Видео © Telegram / Mash

По информации депутата Госдумы Андрея Гурулёва, территория военного объекта была оцеплена, и доступ пожарным машинам ограничен из-за угрозы повторной детонации. В настоящее время пожарные работают с воздуха: вертолёты сбрасывают воду на очаги возгорания.

Лесной пожар в Забайкалье охватил 65 га и подбирается к населённым пунктам
Лесной пожар в Забайкалье охватил 65 га и подбирается к населённым пунктам

Ранее сообщалось, что в Забайкалье побит антирекорд прошлого года по площади лесных пожаров. Всего в борьбе с огнём задействовано более 1,7 тысячи человек.

Полина Никифорова
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