В Москве проходит масштабная модернизация больниц Стратегия развития московского здравоохранения предполагает комплексное обновление медицинской инфраструктуры. В корпусах больниц появится новейшее высокотехнологичное оборудование для диагностики и лечения. 25 июня, 15:27 В Москве обновляют инфраструктуру больниц. Обложка © Официальный сайт мэра Москвы

Только за последние пять лет в столице реконструировали и построили стационары общей площадью более двух миллионов квадратных метров. И масштабная модернизация объектов здравоохранения не сбавляет обороты: в этом году она охватит около 100 тысяч квадратных метров на территории больниц. Об этом рассказал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

В 2025 году модернизируют 15 корпусов московских медицинских учреждений в больницах имени Ф.И. Иноземцева, № 15 имени О.М. Филатова, имени В.В. Вересаева, № 1 имени Н.И. Пирогова, № 67 имени Л.А. Ворохобова, имени А.К. Ерамишанцева и Московском многопрофильном научно-клиническом центре имени С.П. Боткина, Научно-исследовательском клиническом институте оториноларингологии имени Л.И. Свержевского, Морозовской детской городской клинической больнице и Московском многопрофильном центре паллиативной помощи.

Работы проводятся так, что практически не оказывают влияния на текущую деятельность больниц. По завершении реконструкции корпуса будут соответствовать современным стандартам московской медицины.

На финальной стадии работ находится корпус № 8 Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина. Это здание — объект культурного наследия, поэтому работы в нём шли в режиме реставрации. Специалисты усилили конструкции, обновили фасад и восстановили исторические детали, заменили покрытие кровли, отремонтировали стропильную систему и обрешётку крыши, реконструировали инженерные сети. Оконные и дверные блоки заменили, вернув им исторический облик.

Фото © Официальный сайт мэра Москвы

Одновременно завершили благоустройство территории Боткинской больницы. Здесь обновили тротуары и проезды, поставили энергосберегающие фонари, лавочки и урны, выполнили озеленение (высадили почти 140 взрослых лип, елей, сосен, туй, рябин и декоративных яблонь).

Большое внимание уделили вопросу организации движения транспорта по территории больницы. Для этого расширили проезды и организовали приоритетное движение машин скорой помощи. Для личного транспорта посетителей сделали отдельные въезды, а также оборудованные знаками и разметкой удобные гостевые парковки.

В городской клинической больнице (ГКБ) имени Ф.И. Иноземцева в начале июня завершился капитальный ремонт семиэтажного корпуса № 1 площадью 10,3 тысячи квадратных метров. В нём организовали консультативно-диагностическое отделение, стационар кратковременного пребывания, офтальмологический центр, профильные отделения, операционный блок и другие подразделения.

На финальную стадию вышла модернизация семиэтажного лечебного корпуса в Научно-исследовательском клиническом институте оториноларингологии имени Л.И. Свержевского. Здесь объединятся взрослый и детский сурдологические центры, которые сейчас находятся на первых этажах жилых домов.

В корпусе № 12 ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова разместится межокружной ревматологический центр. В его состав войдёт консультативно-диагностическое отделение, дневной стационар, стационарное отделение, кабинеты генно-инженерной биологической терапии, отделение лучевой диагностики и другие подразделения.

До конца года завершится создание акушерско-гинекологического кластера в ГКБ имени В.В. Вересаева. Здесь откроют современный центр женского здоровья и новый роддом. В корпусах, которые будут выполнены в едином стиле с уже отремонтированными зданиями, используют новейшее оборудование.

Фото © Официальный сайт мэра Москвы

В шестиэтажном терапевтическом корпусе № 4 ГКБ № 15 имени О.М. Филатова будут размещены ключевые отделения медучреждения. Одной из важнейших функций терапевтического корпуса станет обеспечение преемственности при лечении экстренных пациентов, направляемых из флагманского центра.

Продолжается модернизация корпуса А в ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова. Здесь обустроят отделения хирургии, эндоскопии, проктологии, анестезиологии и реанимации, операционный блок и диагностические кабинеты, что позволит организовать плановую и экстренную медицинскую помощь на уровне флагманских центров.

Модернизация объектов здравоохранения даёт долгосрочный и системный результат на десятилетия вперёд. Современные, хорошо оснащённые цифровые больницы будут служить многим поколениям москвичей.

Развитие доступности медицинской сферы — в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина