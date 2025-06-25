На северо-востоке Москвы началось благоустройство усадьбы Виноградово В рамках проекта максимально сохранят исторический облик и планировочную композицию парка, при этом адаптируют пространство для современного использования. 25 июня, 15:28 В Москве благоустраивают территорию усадьбы Виноградово. Обложка © Официальный сайт мэра Москвы

Сейчас идут работы по благоустройству территории усадьбы Виноградово, которая является объектом культурного наследия и произведением садово-паркового искусства регионального значения.

Специалисты монтируют основания для экотроп и систему наружного освещения, а также меняют ограждения. Кроме того, идут работы по созданию спортивного кластера. Зону благоустройства огородили, а вокруг зелёных насаждений установили специальные щиты.

Главная задача благоустройства — сделать территорию доступной для жителей, предоставить им возможность комфортного отдыха и обеспечить максимальную сохранность уцелевших фрагментов планировочной структуры и садово-парковых элементов. Поэтому большую часть усадебной инфраструктуры расположат на эконастиле, в который интегрируют беседки для отдыха, лавочки, ротонду с подвесными качелями и площадку для проведения мероприятий.

Фото © Официальный сайт мэра Москвы

На территории усадьбы появится амфитеатр с крытой сценой и павильон для артистов. Там также обустроят детскую площадку. Кроме того, отреставрируют чашу фонтана.

В парадной зоне у восточного и западного флигелей обновят покрытие подъездной дороги. В ходе работ по периметру южного участка восстановят устаревшее ограждение — его изготовят по историческим аналогам.

На Долгопрудной аллее отремонтируют проезжую часть и тротуары, установят фонари, в том числе контрастного освещения. Пилоны въездных ворот и прясла металлической ограды отреставрируют. А утраченные ворота уже восстановили.

Фото © Официальный сайт мэра Москвы

На северном участке в хозяйственной зоне на месте парковки сделают спортивный кластер со скейт-парком, воркаут-зоной, универсальным полем для игры в мини-футбол и волейбол, трибуной для зрителей и павильоном с раздевалками.

На западном берегу малого Долгого пруда, который сейчас используется в качестве стихийного места отдыха, появится комфортное рекреационное пространство. Там организуют экотропу со спусками к воде, вдоль береговой линии на настиле обустроят несколько пергол с подвесными качелями, поставят шезлонги для отдыха. С экотропы можно будет спуститься к специально оборудованным пикниковым точкам с беседками и мангалами.

Сохранение культурно-исторического наследия и создание комфортной городской среды — в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина