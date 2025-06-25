Замки, деньги и родня: Как основатель ФК «Анжи» Магомедов забрал нефтянку Дагестана и назвал её в свою честь Задержаны госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов, его родня и коллеги. Они подозреваются в причастности к незаконной приватизации местной нефтянки. Как выяснил SHOT, семья чиновника предпочитает жить в настоящем замке. 25 июня, 11:57 Магомеда-Султана Магомедова подозревают в превращении госсобственности в семейную. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / News Team / Расулов Сергей © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN © Wikipedia

Как и за что задержали госсекретаря Дагестана Магомедова

По сообщениям СМИ, силовики провели обыски по полусотне адресам, связанным с высокопоставленным чиновником Дагестана Магомед-Султаном Магомедовым. Подробностей пока нет, известно лишь, что всё происходит в рамках уголовного дела, возбуждённого из-за незаконной приватизации крупного нефтяного предприятия региона.

СМИ сообщают, что задержаны сам Магомедов, а также его многочисленные родственники и деловые партнёры. В настоящий момент проводится юридическое оформление их задержания.

С 2021 года Магомед-Султан Магомедов занимает пост государственного секретаря Дагестана. Ранее он был региональным законотворцем, депутатом Государственной думы шестого созыва и как президент возглавлял махачкалинский футбольный клуб «Анжи», который сам и основал. Родом он из села Доргели Карабудахкентского района.

Как Магомедов мог приватизировать главного нефтяного оператора Дагестана

Согласно базе данных СПАРК, в начале нулевых Магомедов возглавил республиканский ГУП «Дагнефтепродукт». Это главный оператор Дагестана по перевалке нефти с моря на сушу с нефтебазой ёмкостью полмиллиона кубометров на балансе.

Магомедов руководил ООО «Каспетролсервис». Фото © СПАРК

Вскоре это госпредприятие стало недействующим, потому что влилось в только что образованную компанию «Каспетролсервис». Ею, в свою очередь, владело Минимущество Дагестана, но потом, спустя девять месяцев, весь её уставной капитал был переписан… на частную структуру Магомедова «МСБ Холдинг».

Аббревиатуру МСБ расшифровать несложно — «Магомед-Султан Байболатович» по двойному имени и отчеству задержанного чиновника.

Совладельцем «Каспетролсервис» стала компания «МСБ Холдинг». Фото © СПАРК

«МСБ Холдингом» владеет и управляет его сын — Магомед Магомедов. Совладельцами выступают дочери — Савдат Магомедова, Хаписат Алпанаева и Галимат Исмаилова. Ранее в составе учредителей светились братья Исрапил, Камиль и Ахмат Магомедовы, сестра Разият Магомедова, зятья Адагиши Алпанаев и Уллубий Исмаилов, братья зятьёв. Это лишь те, чьё родство можно установить, минимум дюжина человек. А так, среди совладельцев числились в разное время в сумме под три десятка человек.

В холдинге «МСБ Холдинг» — почти вся родня Магомедова. Фото © СПАРК

Ежегодные суммарные обороты «МСБ Холдинга» и «Каспетролсервиса» — около миллиарда рублей. В прошлом году был зафиксирован доход 816 млн рублей, при этом чистая прибыль оказалась удивительно низкая — 72 млн рублей. Не так много на всех «родственников и коллег».

Обращает на себя внимание огромная стоимость активов этих двух компаний, речь — о нефтебазе и логистике, свыше 2,6 млрд рублей. Возможно, эти активы и приватизировала семья Магомедова.

Замки семьи Магомедова

Как выяснил телеграм-канал SHOT, Магомед-Султан Магомедов и его родня живут в роскошном замке площадью почти 4 тысячи квадратов в центре Махачкалы. В такой не стыдно пригласить и венценосную особу. Его фасад украшают башни, шпили, эркеры, колонны, а вход перегорожен массивной стеной с тяжёлыми резными воротами.

Замок Магомед-Султана Магомедова. Фото © SHOT

Все бизнесы семьи Магомедова находятся по одному адресу в Махачкале: улица Каммаева, 1. Судя по карте, это лаунж-кафе. Но если верить ЕГРЮЛ, там зарегистрировано 30 юрлиц, из которых десять связаны с нефтью и торговлей, три являются ЧОП, также есть благотворительный фонд и Кавказский энергетический таможенный пост — это госструктура.

Весь бизнес семьи Магомедова зарегистрирован по одному адресу в Махачкале. Фото © Яндекс Карты

Родственники задержанного госсекретаря также занимают дорогостоящую недвижимость и в Москве: три трёшки, по 50 млн рублей каждая, в «Доме на Беговой» у центрального ипподрома, есть и четырёхкомнатная квартира за 130 млн рублей в ЖК «Заморенова» на Красной Пресне у зоопарка.

У родни Магомедова есть жильё в ЖК «Заморенова» в центре Москвы. Фото © Яндекс Недвижимость

Авторы Пётр Егоров