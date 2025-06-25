Чадов выиграл суд против продюсера Боева из-за съёмок в фильме «За Палыча!»

Алексей Чадов выиграл судебный процесс против продюсера Максима Боева в рамках работы над фильмом «За Палыча!». Предметом спора был гонорар актёра, превышающий 75 миллионов рублей. Компания Боева пыталась оспорить законность договора с Чадовым, чтобы избежать выплаты суммы.

Комментарий адвокатов Чадова о выигранном деле. Видео © Life.ru

«Нами было доказано, что договор подписан надлежащими сторонами, все существенные условия были согласованы. Соответственно, других законных оснований о признании данного договора не заключённым — не существует. Далее мы продолжим судебную борьбу за то, чтобы данный договор был не только признан заключённым, но и исполнен», — заявили адвокаты Чадова в беседе с Life.ru.

Суд подтвердил юридическую силу договора между компанией «Викинг-СТ», принадлежащей жене Боева, и Чадовым. Тем самым, суд отклонил предыдущие утверждения «Викинг-СТ» о недействительности соглашения и отсутствии каких-либо финансовых обязательств перед актером. Представители актёра планируют добиваться компенсации судебных расходов в размере 100 тысяч рублей. Заседание прошло без участия Чадова, чтобы избежать возможной приостановки процесса. Решение суда стало для актёра приятным сюрпризом.

В ближайшие часы состоится второе судебное разбирательство по ещё одному иску компании «Викинг-СТ» против Чадова. На этот раз предметом спора является расторжение их партнёрского соглашения. Инициатором иска выступил Боев, утверждающий, что актёр не смог привлечь достаточный объём инвестиций. Чадов подал ответный: требует от продюсера выплатить гонорар — более 75 млн рублей.