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25 июня, 12:21

«Мы рады всем друзьям»: В ЕС допустили присоединение Канады

Кайя Каллас не исключила вступление Канады в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава европейской дипломатии Кайя Каллас заявила, что теоретически не исключает возможность вступления Канады в Европейский союз. В интервью Bloomberg она ответила на вопрос о такой перспективе, отметив, что, несмотря на географические ограничения, это нельзя полностью исключить.

«Вы знаете, мне уже задавали вопрос о том, что Канада хочет вступить в ЕС. Мы рады всем друзьям, но есть небольшая проблема — они находятся не в Европе. Однако на это есть простой ответ — Арктика! Они граничат с нами по Арктике», — заявила Каллас.

Канадская сторона, по её словам, напомнила об арктической связке между странами. Каллас подчеркнула, что у ЕС есть друзья по всему миру, и не исключила неожиданных сценариев расширения союза в будущем.

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Ранее Кая Каллас воздержалась от конкретных ответов по возможным санкциям ЕС против Израиля из-за ситуации в секторе Газа. Она подчеркнула, что решения зависят от согласия всех стран союза.

Милена Скрипальщикова
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