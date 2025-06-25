«Мы рады всем друзьям»: В ЕС допустили присоединение Канады

Глава европейской дипломатии Кайя Каллас заявила, что теоретически не исключает возможность вступления Канады в Европейский союз. В интервью Bloomberg она ответила на вопрос о такой перспективе, отметив, что, несмотря на географические ограничения, это нельзя полностью исключить.

«Вы знаете, мне уже задавали вопрос о том, что Канада хочет вступить в ЕС. Мы рады всем друзьям, но есть небольшая проблема — они находятся не в Европе. Однако на это есть простой ответ — Арктика! Они граничат с нами по Арктике», — заявила Каллас.

Канадская сторона, по её словам, напомнила об арктической связке между странами. Каллас подчеркнула, что у ЕС есть друзья по всему миру, и не исключила неожиданных сценариев расширения союза в будущем.