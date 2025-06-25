«Как будто всё принадлежит ей»: Волочкова рассказала, как мать подставила её с квартирой

Известная балерина Анастасия Волочкова вновь рассказала о непростых взаимоотношениях в семье. Несмотря на то, что артистка ещё в 19 лет купила матери квартиру и обеспечивала ей роскошный отдых, нормального контакта с родительницей у неё так и не сложилось.

«После того, как я продала квартиру и об этом написали во всех СМИ, мне позвонила мать. Квартиру я ей купила ещё в 19 лет, но она почему-то думает, что всё моё имущество должно принадлежать ей», — поделилась артистка в разговоре с «Радио 1».

Особенно болезненной стала история со студией, которую Волочковой подарил бизнесмен Сулейман Керимов. По словам балерины, мать убедила оформить документы на себя, объяснив это налоговыми льготами. Когда же Анастасия оказалась в трудном финансовом положении и попросила продать студию, выяснилось, что та уже давно переоформлена.

«Она просила деньги у Сулеймана и у всех остальных мужчин. Тогда мать сказала, что Сулейман подарил эту студию ей под цветочный магазин», — вспоминает Волочкова.

Балерина признаётся, что мать всегда видела в ней лишь источник дохода: она оказалась зациклена на деньгах и воспитывала дочь как коммерческий проект. Когда Анастасия осознала это, отношения были окончательно разрушены. Сейчас Волочкова предпочитает держаться на расстоянии от родительницы, считая, что доверие между ними безвозвратно утрачено.