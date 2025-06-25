Эрдоган заявил, что не обсуждал с Трампом вопрос о российских С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе общения с журналистами после саммита НАТО в Гааге заявил, что на встрече с американским лидером Дональдом Трампом не поднималась тема российских зенитных ракетных систем С-400. Вместо этого внимание было сосредоточено на вопросах, касающихся истребителей F-35.

«Мы не обсуждали С-400 в ходе нашей встречи с Трампом. Это не было в нашей повестке. И это вопрос уже закрыт, дело решённое. Мы обсудили вопрос с F-35. <...> Что касается покупки нами этих самолётов, мы увидели, что у Трампа есть добрые намерения на этот счёт», — отметил Эрдоган, подчёркивая, что Турция уже произвела платёж в размере около 1,4 миллиарда долларов.

Кроме того, турецкий лидер сообщил о продолжающихся переговорах по закупке истребителей Eurofighter с Великобританией и Германией. Он надеется, что эти две страны положительно воспримут намерения Турции.