«Мы давно питаемся с помойки»: Жители Херсона рассказали о жизни при киевском режиме
Подпольщик Лебедев: Жители Херсона ищут еду на свалках при киевском режиме
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Жители Херсона, оказавшиеся под контролем киевского режима, вынуждены искать еду и вещи на помойках из-за тяжёлой экономической ситуации. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского российского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на сообщения местных жителей.
«В Херсоне работы нет от слова совсем. Только помощь родственников и друзей. Из РФ тоже можно получать (деньги. — Прим. Life.ru) через посредника в тг-каналах», — привёл Лебедев слова одного из херсонцев.
Для получения денежной помощи от близких люди используют обходные пути, например, оформляют специальные карты, которые приходят по почте и позволяют открывать счета без посещения банка.
«Мы давно питаемся с помойки. Иногда находятся интересные вещи, и я продаю их через OLX (украинский аналог Avito. — Прим. Life.ru). Не ожидал, что мусорные баки так богаты и разнообразны», — передал координатор подполья слова другого жителя Херсона.
По словам Лебедева, некоторые местные жители, уклоняющиеся от военной службы, налаживают контакты с бездомными, обменивая найденные на свалках вещи на кипяток или домашнюю еду.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) рассказал, что Вооружённые силы Украины оборудуют в многоэтажных зданиях Херсона пункты управления беспилотными летательными аппаратами. Он подчеркнул, что эти действия мешают налаживанию мирной жизни в регионе.