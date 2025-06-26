Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 02:43

«Мы давно питаемся с помойки»: Жители Херсона рассказали о жизни при киевском режиме

Подпольщик Лебедев: Жители Херсона ищут еду на свалках при киевском режиме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zubarev Lexa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zubarev Lexa

Жители Херсона, оказавшиеся под контролем киевского режима, вынуждены искать еду и вещи на помойках из-за тяжёлой экономической ситуации. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского российского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на сообщения местных жителей.

«В Херсоне работы нет от слова совсем. Только помощь родственников и друзей. Из РФ тоже можно получать (деньги. — Прим. Life.ru) через посредника в тг-каналах», — привёл Лебедев слова одного из херсонцев.

Для получения денежной помощи от близких люди используют обходные пути, например, оформляют специальные карты, которые приходят по почте и позволяют открывать счета без посещения банка.

«Мы давно питаемся с помойки. Иногда находятся интересные вещи, и я продаю их через OLX (украинский аналог Avito. — Прим. Life.ru). Не ожидал, что мусорные баки так богаты и разнообразны», — передал координатор подполья слова другого жителя Херсона.

По словам Лебедева, некоторые местные жители, уклоняющиеся от военной службы, налаживают контакты с бездомными, обменивая найденные на свалках вещи на кипяток или домашнюю еду.

«Работал за еду»: Беженец из Херсона рассказал, как цыгане заманили его в рабство литром спирта
«Работал за еду»: Беженец из Херсона рассказал, как цыгане заманили его в рабство литром спирта

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) рассказал, что Вооружённые силы Украины оборудуют в многоэтажных зданиях Херсона пункты управления беспилотными летательными аппаратами. Он подчеркнул, что эти действия мешают налаживанию мирной жизни в регионе.

Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar