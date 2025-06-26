Жители Херсона, оказавшиеся под контролем киевского режима, вынуждены искать еду и вещи на помойках из-за тяжёлой экономической ситуации. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского российского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на сообщения местных жителей.

«В Херсоне работы нет от слова совсем. Только помощь родственников и друзей. Из РФ тоже можно получать (деньги. — Прим. Life.ru) через посредника в тг-каналах», — привёл Лебедев слова одного из херсонцев.

Для получения денежной помощи от близких люди используют обходные пути, например, оформляют специальные карты, которые приходят по почте и позволяют открывать счета без посещения банка.

«Мы давно питаемся с помойки. Иногда находятся интересные вещи, и я продаю их через OLX (украинский аналог Avito. — Прим. Life.ru). Не ожидал, что мусорные баки так богаты и разнообразны», — передал координатор подполья слова другого жителя Херсона.

По словам Лебедева, некоторые местные жители, уклоняющиеся от военной службы, налаживают контакты с бездомными, обменивая найденные на свалках вещи на кипяток или домашнюю еду.