В Ивделе в Свердловской области произошёл взрыв в жилом доме

В городе Ивдель в Свердловской области взрыв в жилом доме унёс жизни двух человек. В результате происшествия пострадали семь человек, один из пострадавших сотрудник МЧС. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Как уточнили в МЧС России, из дома эвакуированы 19 человек, в том числе 7 детей.

По предварительным данным, газовый баллон взорвался в квартире жилого дома на улице Карла Маркса. После чего начался сильный пожар, возгорание уже потушили. Тела погибших — мужчины и женщины, проживавших в квартире, где произошёл взрыв — извлекаются из-под завалов.

Кроме того, были повреждены три легковых автомобиля, припаркованных у подъезда дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».