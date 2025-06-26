Учебный корпус в Большом Тишинском переулке готов на 90 процентов В Пресненском районе Москвы продолжается строительство нового учебного корпуса, который войдёт в состав образовательного комплекса «Романовская школа». Сейчас специалисты завершают устройство внутренних инженерных систем и чистовую отделку. 26 июня, 15:29 В Большом Тишинском переулке строят новый учебный корпус. Обложка © mos.ru

Здание общей площадью более 6,6 тысячи квадратных метров рассчитано на 300 школьников. Сейчас там завершается устройство внутренних инженерных систем и выполняются чистовые отделочные работы. Одновременно ведётся поставка и расстановка мебели, а также комплексное благоустройство прилегающей территории. Готовность объекта составляет около 90 процентов. Завершить строительство здания планируют в этом году.

Здание переменной этажности располагается по адресу: Большой Тишинский переулок, дом 39. Его архитектурный облик очертаниями будет напоминать сложенные кубики. Фасады школы выполнены в белом цвете с отделкой из керамогранитных плит, а современный вид зданию придают большие витражные окна.

На первом этаже здания предусмотрены главный вход, гардеробная, многосветное пространство для проведения мероприятий и вестибюль с зоной ожидания. Кроме того, здесь разместят обеденный зал с необычным дизайном потолка, представляющим собой геометрический рисунок, точечное освещение, деревянные вставки и звукоизолирующие панели. На втором этаже оборудуют универсальные учебные кабинеты, а также спортивный и гимнастический залы.

На третьем, четвёртом и пятом этажах обустроят специализированные и универсальные учебные кабинеты и медиатеку. На прилегающей территории начали комплексное благоустройство, которое разделит её на зоны отдыха и спорта. Здесь сделают места для занятий гимнастикой, тренажёрный комплекс, баскетбольную площадку, а также мини-сквер, клумбы и комфортные скамейки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году завершится строительство школы в Марьиной Роще. В здании оборудуют многофункциональный зал для мероприятий, медиатеку с зонами для индивидуальных и групповых занятий, лабораторно-исследовательские комплексы и два спортивных зала. Четырёхэтажное здание возводят по договору, заключённому между городом и инвестором.

В школе оборудуют многофункциональный зал для мероприятий, медиатеку с зонами для индивидуальных и групповых занятий, лабораторно-исследовательские комплексы, два спортивных зала, столовую и лифты для удобства маломобильных учеников. Начальные классы будут отделены от более старших ребят.

Авторы Валерия Мишина