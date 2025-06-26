Историк рассказал, почему ровно 80 лет назад Сталин вернул звание генералиссимуса

Иосиф Сталин никогда не был «коллекционером» воинских наград, поэтому решение вернуть звание генералиссимуса сразу после Великой Отечественной войны имело практическое объяснение. Об этом сказал РИА «Новости» эксперт Российского военно-исторического общества историк Денис Шполянский. Это звание было утверждено 80 лет назад, 26 июня 1945 года.

Эксперт напомнил, что Сталин был председателем Государственного комитета обороны и верховным главнокомандующим, фактически неся ответственность за все решения. В марте 1943 года Сталина наградили его первым званием маршала, однако к тому моменту их число в Красной Армии уже значительно выросло. Более полутора десятков маршалов насчитывалось в советском командовании к завершению Великой Отечественной, поэтому Сталин никак не выделялся.

«Известна такая полулегендарная история, осевшая в мемуарах наших полководцев, что один из маршалов Победы Константин Рокоссовский, когда решался вопрос с присвоением звания генералиссимуса, а Сталин отказывался, в шутку заявил, что, мол, вы — маршал, я — маршал, в случае чего вы меня наказать не сможете», — добавил историк.

В июне 1945 года было решено учредить звание генералиссимуса, которого был удостоен Сталин. Историк напомнил, что политик хорошо знал прошлое страны, поэтому вполне мог равняться на Александра Суворова, имевшего аналогичное звание, что создавало некую преемственность. И наконец, важный аспект — шла война с Японией в рамках Второй мировой, а союзником СССР был Китай, где правил Чан Кайши, носивший звание «генералиссимуса». Поэтому произошло некое уравнивание правителей обеих стран перед фашистской Японией.