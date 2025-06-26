Россияне стали активнее делиться минутами и гигабайтами с близкими Жители России всё чаще разделяют трафик из своего тарифа с родными и близкими. С начала года количество клиентов, которые пользуются гигабайтами, минутами и смс вместе со своей семьёй, выросло почти на 25%. 26 июня, 16:56 Россияне стали чаще разделять трафик со своего тарифа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ekateryna Zubal

Представители сильного пола традиционно уделяют более пристальное внимание сфере технологий и связи, активнее интересуются новыми тарифами и услугами. В «рейтинге джентльменов» России первые строчки занимают жители Таймырского и Ямало-Ненецкого АО, Чечни, Дагестана и Магаданской области. В десятку также входят Москва, Сочи, Челябинская область, Удмуртия и Коми. К такому выводу пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные абонентов.

Женщин среди владельцев семейных групп оказалось на треть меньше (42%). Подобная ситуация характерна почти для всех регионов страны. Нетипичная картина наблюдается лишь в Туве, Калмыкии и Бурятии.

Абсолютное лидерство в заботе о близких показывают россияне в возрасте 35–44 лет, их 41%. Далее следуют жители 45–54 (22%) и 25–34 лет, которые занимают 18%. Молодёжь 18–24 лет чаще выступает в роли участника семейной группы — организаторами среди них оказались всего 4%.

В семейные «объединения», как правило, включены два-три человека. Расход трафика в месяц у них составляет порядка 18–20 ГБ. Наиболее востребованы безлимиты на мессенджеры и социальные сети.

Авторы Валерия Мишина