Туроператоры доложили о резком падении спроса на отдых в Краснодарском крае

Доля Краснодарского края в структуре гостиничных бронирований на июль–август 2025 года на 24 июня составила 17,7%, что на 6,4 п. п. меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в системе Travelline. По данным «Островка», доля региона составляет 13% и также снизилась на 6,4 п. п., в OneTwoTrip зафиксировано падение на 5 п. п. — до 12,7%. В «Интуристе» также отметили снижение, хотя и назвали его незначительным.

Основными причинами называют неблагоприятную экологическую обстановку и ограничения на пляжах после разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года, что сделало часть пляжей Анапы и Темрюка непригодными для купания. В результате доля Анапы в структуре бронирований по краю снизилась с 15,3% до 7,2%. При этом средняя стоимость проданной ночи в регионе за год выросла на 13,5%, до 14,5 тыс. рублей, а в Анапе — на 18,3%, до 18,5 тыс. рублей.