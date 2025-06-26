Жители Молдавии с мётлами вышли на протест против премьера Речана

В Молдавии жители города Оргеев устроили акцию протеста против премьер-министра Дорина Речана, прибывшего с рабочим визитом. Как сообщает телеканал Canal 5, горожане вышли на улицы с метлами, символически требуя «вымести» главу кабмина из города, и развернули плакаты с призывами к его отставке.

Атмосфера в Оргееве быстро накалилась — протестующие скандировали «Долой Речана!», охрана пыталась расчистить проход. Участников акции поддержал председатель Оргеевского района Василе Адашан. По его словам, незадолго до митинга задержали по надуманному предлогу — якобы из-за звонка о психотропных веществах в его автомобиле — чтобы не допустить его на встречу с премьером. Сотрудники службы госохраны, действовавшие в штатском, также преградили вход в здание журналистам и силой вытесняли оттуда активистов, включая беременную женщину, заявив, что здание «временно находится под их контролем».

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