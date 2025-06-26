Жители Молдавии с мётлами вышли на протест против премьера Речана
В Молдавии жители города Оргеев устроили акцию протеста против премьер-министра Дорина Речана, прибывшего с рабочим визитом. Как сообщает телеканал Canal 5, горожане вышли на улицы с метлами, символически требуя «вымести» главу кабмина из города, и развернули плакаты с призывами к его отставке.
Атмосфера в Оргееве быстро накалилась — протестующие скандировали «Долой Речана!», охрана пыталась расчистить проход. Участников акции поддержал председатель Оргеевского района Василе Адашан. По его словам, незадолго до митинга задержали по надуманному предлогу — якобы из-за звонка о психотропных веществах в его автомобиле — чтобы не допустить его на встречу с премьером. Сотрудники службы госохраны, действовавшие в штатском, также преградили вход в здание журналистам и силой вытесняли оттуда активистов, включая беременную женщину, заявив, что здание «временно находится под их контролем».
Видео © Canal 5
Премьер-министра Дорина Речана в Молдавии критикуют за непопулярные решения, рост цен и падение уровня жизни, а также за политику, которую многие считают оторванной от реальных нужд населения. Его обвиняют в том, что он действует в интересах внешних партнёров, а не граждан страны, и не справляется с внутренними кризисами — от коррупции до социальных проблем. Недовольство усиливают действия силовиков против оппозиции и попытки ограничить свободу выражения, что вызывает у многих ассоциации с авторитарными методами управления.
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