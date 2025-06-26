24 года и папа со связями: На Украине назначили новую «мать дронов»

На Украине новое внезапное назначение, 24-летняя Екатерина Михалко стала руководителем объединения предприятий ОПК «Технологические силы Украины», отвечающее за экспорт оружия, в том числе дронов. Информацию подтвердил в своём телеграм-канале украинский блогер Анатолий Шарий.

Екатерина Михалко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / not.kateryna

«С августа 2023 года юное дарование занимает должность исполнительного директора структуры, объединяющей ведущие частные предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые поставляют современные военные технологии украинской армии», — написал он.

Шарий уверен, что назначение новой «матери дронов» связано с её крепкой дружбой с киевским руководством. В частности, напомнил блогер, отец «юного дарования» — Владимир Михалко — имеет давние неформальные связи с советником главы офиса Владимира Зеленского Сергеем Лещенко.