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26 июня, 11:55

24 года и папа со связями: На Украине назначили новую «мать дронов»

Шарий: Главой ОПК «Технологические силы Украины» стала 24-летняя Михалко

Екатерина Михалко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ not.kateryna

Екатерина Михалко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ not.kateryna

На Украине новое внезапное назначение, 24-летняя Екатерина Михалко стала руководителем объединения предприятий ОПК «Технологические силы Украины», отвечающее за экспорт оружия, в том числе дронов. Информацию подтвердил в своём телеграм-канале украинский блогер Анатолий Шарий.

Екатерина Михалко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / not.kateryna

Екатерина Михалко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / not.kateryna

«С августа 2023 года юное дарование занимает должность исполнительного директора структуры, объединяющей ведущие частные предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые поставляют современные военные технологии украинской армии», — написал он.

Шарий уверен, что назначение новой «матери дронов» связано с её крепкой дружбой с киевским руководством. В частности, напомнил блогер, отец «юного дарования» — Владимир Михалко — имеет давние неформальные связи с советником главы офиса Владимира Зеленского Сергеем Лещенко.

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Ранее Владимир Зеленский поставил подпись под указом о назначении Руслана Кравченко на должность генерального прокурора Украины, до этого пост оставался свободным более полугода. Преемником Кравченко был Андрей Костин, который подал в отставку в октябре 2024 года.

Татьяна Миссуми
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