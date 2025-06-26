Денег много не бывает: как телесваху Ларису Гузееву втянули в аферу с виллами на Бали На актрису и популярную телеведущую Ларису Гузееву поданы заявления в полицию. Она рекламировала продажу вилл на Бали, люди ей поверили и оказались обмануты на десятки миллионов. Подробности скандала — в материале Life.ru. 26 июня, 13:21 Обман на 8 млн долларов: как Гузеева и Домогацкий рекламировали виллы-призраки. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © VK / Сергей Домогацкий

Лариса Гузеева и Сергей Домогацкий: в чём суть скандала с виллами на Бали

По информации Telegram-канала SHOT, у телеведущей Ларисы Гузеевой большие проблемы. Пару лет назад она активно поучаствовала в рекламной кампании блогера Сергея Домогацкого. Тот предлагал купить на этапе строительства за 200 тысяч долларов 68-метровые дома на балийском острове Нуса Пенида. Речь не просто о съёмках в рекламе. Гузеева взяла целое интервью у бизнесмена, прогуливаясь с ним по пирсу.

А потом, как утверждают его клиенты, собрав деньги, Сергей Домогацкий исчез, так ничего и не построив. На данный момент известно, что потерпевших было минимум 27 человек. Шесть из них написали заявления не только на Домогацкого, но и на Гузееву.

— Я заплатила Домогацкому около 11 млн рублей криптой и наличными за виллу в 2022 году, поведясь на рекламу с Гузеевой. В итоге стройку заморозили, и разморозят ли — неизвестно, никаких документов у меня на руках нет, — рассказывает одна из пострадавших Виктория.

В таком состоянии сейчас те самые 68-метровые дома за 200 тысяч долларов. Фото © Telegram / SHOT

Ситуацию прокомментировал адвокат Александр Зорин. По его мнению, общий ущерб может составить восемь миллионов долларов, большая часть этой суммы передавалась наличкой.

— Публичная поддержка Гузеевой могла ввести людей в заблуждение. Но главный фигурант, конечно, сам Домогацкий. Похоже, он годами продавал воздух: инвесторам обещали доходные виллы, а в итоге они остались и без жилья, и без денег, — говорит Александр Зорин.

На Ларису Гузееву написали заявление в полицию. Что говорят потерпевшие и их адвокат? Видео © Telegram / SHOT

Кто такой Сергей Домогацкий: тёмное прошлое «бизнесмена-миллиардера»

Сергей Домогацкий родом из Тюменской области, в соцсетях называет себя основателем международной строительной компании и миллиардером. У него масса объявлений с рекламой тех самых балийских вилл за разный ценник. Коллабы были не только с Ларисой Гузеевой, но и, например, иноагентом Ильёй Варламовым*.

В ЕГРЮЛ на Сергея Домогацкого зарегистрированы ИП и ООО. Не исключено, что может идти речь о дроблении бизнеса. Его компания называется «Фахверк Домогацкого», выручка за прошлый год составила 159 млн рублей — это на 82% больше, чем в позапрошлом. При этом чистая прибыль подскочила почти в десять раз — с полумиллиона до 45 млн рублей.

Предыдущие две компании Домогацкого были ликвидированы налоговиками из-за недостоверно указанных адреса и гендиректора.

Сергей Домогацкий. Фото © Telegram / SHOT

На Домогацкого огромное количество жалоб и компромата в Сети. Причём первые появились ещё в прошлом десятилетии.

— По факту компания Домогацкого только продаёт и поставляет стройматериалы очень спорного качества и за конечный продукт не отвечает. Если вы пойдёте в суд, то с большой вероятностью узнаете, что вы строили себе виллу в компании, которая вообще не связана с именем Сергея Домогацкого, — рассказывает блогер Nemihail, который провёл целое расследование.

По словам Nemihail, Домогацкий якобы запугивал его, намекая, что связан с криминальным миром и дружен с тогда ещё живым Максимом Тесаком Марцинкевичем. Как выяснил Life.ru, тёзка Домогацкого действительно мог быть двадцать лет назад фигурантом уголовного дела по статье УК РФ «Грабёж».

Судиться с Домогацким сложно. Так, один из приёмов его юристов на суде — это заявить, что в рекламных роликах не он, а другой человек, а если не согласны, проводите портретную экспертизу.

Даже если суд у него выиграть, взыскать что-то с него будет проблематично. У него миллионы долгов, аресты карт и никакой недвижимости. На родине он жил в съёмных квартирах в хрущёвках — сначала в дальнем Подмосковье, потом в Новых Черёмушках. Скорее всего, это было съёмное жильё. Сейчас Домогацкий на любимом Бали.

База данных ФССП. Фото © СПАРК

Состояние Ларисы Гузеевой: зачем ей рекламировать сомнительные проекты?

Совершенно непонятно, зачем Лариса Гузеева связалась с таким мутным человеком. Она зарабатывает миллионы на телевидении, успешным бизнесменом является её муж.

Давно стал независимым и её старший сын от первого брака Георгий Толордава: после начала СВО он через Верхний Ларс уехал в Тбилиси и играет там теперь в грузиноязычной группе Erbo.band.

Сама уже подрабатывает, пусть пока только гримёром, её дочь Ольга. К слову, девушка носит фамилию Гузеева, а не Бухарова, как утверждает большинство СМИ.

Лариса Гузеева с Игорем Бухаровым. Фото © Youtube / News_story_News

Второй и текущий супруг Гузеевой — Игорь Бухаров — известен как президент Федерации рестораторов и отельеров. Однако у самого Бухарова на данный момент все бизнесы закрыты. Впрочем, он, вероятно, продолжает владеть одной третью акционерного общества «Ратионал». Оно имеет на балансе здание легендарного ресторана «Шатёр» на Чистопрудном бульваре, а также товарный знак кафе «Старик и море», которое располагается напротив. Выручка «Ратионала» свыше полумиллиарда, чистая прибыль — более 60 млн рублей.

«Шатёр» на Чистопрудном бульваре. Фото © Yandex Карты

Семья Гузеевой пользуется большим количеством дорогостоящей недвижимости:

— Таунхаус с собственной лужайкой в стиле американских элитных пригородов в закрытом посёлке на Куркинском шоссе — стоимость 35 млн рублей.

— Крупногабаритная двушка в дореволюционном доходном доме в переулках Покровского бульвара — цена 40 млн рублей.

— Пятикомнатные хоромы в премиальном неоклассическом доме на Садовнической набережной — стоимость до 180 млн рублей.







Авторы Пётр Егоров