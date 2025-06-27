Водитель легковушки на полной скорости насмерть сбил мотоциклиста в Подмосковье

Водитель легковушки насмерть сбил мотоциклиста, когда объезжал по встречке «лежачий полицейский» в Московской области. По данным SHOT, ДТП произошло на Архангельской улице в ЖК «Ильинские луга» в посёлке Ильинское-Усово.

Водитель насмерть сбил мотоциклиста в Московской области. Видео © Telegram / SHOT

Водитель BMW пытался объехать «лежачий полицейский» по встречной полосе и протаранил мотоциклиста. Находившийся за рулём мотоцикла скончался на месте от полученных травм. Местные жители утверждают, что это не первое ДТП на этом месте.