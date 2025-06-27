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26 июня, 22:55

Водитель легковушки на полной скорости насмерть сбил мотоциклиста в Подмосковье

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Водитель легковушки насмерть сбил мотоциклиста, когда объезжал по встречке «лежачий полицейский» в Московской области. По данным SHOT, ДТП произошло на Архангельской улице в ЖК «Ильинские луга» в посёлке Ильинское-Усово.

Водитель насмерть сбил мотоциклиста в Московской области. Видео © Telegram / SHOT

Водитель BMW пытался объехать «лежачий полицейский» по встречной полосе и протаранил мотоциклиста. Находившийся за рулём мотоцикла скончался на месте от полученных травм. Местные жители утверждают, что это не первое ДТП на этом месте.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в ДТП на трассе Южноуральск-Магнитогорск погибла челябинская журналистка Алиса Иванникова. Вместе с ней насмерть разбилась её 11-летняя дочь.

Артур Лапсаков
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