Водитель легковушки на полной скорости насмерть сбил мотоциклиста в Подмосковье
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Водитель легковушки насмерть сбил мотоциклиста, когда объезжал по встречке «лежачий полицейский» в Московской области. По данным SHOT, ДТП произошло на Архангельской улице в ЖК «Ильинские луга» в посёлке Ильинское-Усово.
Водитель насмерть сбил мотоциклиста в Московской области. Видео © Telegram / SHOT
Водитель BMW пытался объехать «лежачий полицейский» по встречной полосе и протаранил мотоциклиста. Находившийся за рулём мотоцикла скончался на месте от полученных травм. Местные жители утверждают, что это не первое ДТП на этом месте.
Ранее Life.ru рассказывал, что в ДТП на трассе Южноуральск-Магнитогорск погибла челябинская журналистка Алиса Иванникова. Вместе с ней насмерть разбилась её 11-летняя дочь.