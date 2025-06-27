«Пропали трусы, но природа супер»: Россияне рассказали о подводных камнях отдыха в Абхазии

Российские туристы рассказали о подводных камнях отдыха в Абхазии. Основные претензии касаются несоблюдения санитарных норм, недостаточного развития туристической инфраструктуры и высокого уровня преступности. Об этом сообщает портал «Интересная Россия».

Туристка из Москвы, отдыхавшая в Пицунде, сообщила о краже ношеных трусов из номера во время уборки. При этом у её подруги пропали 2000 долларов.

«В Пицунде у подруги украли 2000 долларов, а у меня после уборки пропали... трусы. Природа великолепная, но осадок остался», — объяснила она.

Другие распространённые проблемы – регулярные перебои с электроснабжением, особенно в отдалённых районах, и практически полное отсутствие горячей воды. Некоторые туристы также упомянули о случаях распространения ротавирусной инфекции во время предыдущих поездок в Абхазию, хотя в текущем сезоне сообщений о массовых отравлениях на курортах пока не поступало.