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27 июня, 07:43

«Пропали трусы, но природа супер»: Россияне рассказали о подводных камнях отдыха в Абхазии

Туристка из России описала свой отдых в Абхазии словами «украли трусы»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Strukov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Strukov

Российские туристы рассказали о подводных камнях отдыха в Абхазии. Основные претензии касаются несоблюдения санитарных норм, недостаточного развития туристической инфраструктуры и высокого уровня преступности. Об этом сообщает портал «Интересная Россия».

Туристка из Москвы, отдыхавшая в Пицунде, сообщила о краже ношеных трусов из номера во время уборки. При этом у её подруги пропали 2000 долларов.

«В Пицунде у подруги украли 2000 долларов, а у меня после уборки пропали... трусы. Природа великолепная, но осадок остался», — объяснила она.

Другие распространённые проблемы – регулярные перебои с электроснабжением, особенно в отдалённых районах, и практически полное отсутствие горячей воды. Некоторые туристы также упомянули о случаях распространения ротавирусной инфекции во время предыдущих поездок в Абхазию, хотя в текущем сезоне сообщений о массовых отравлениях на курортах пока не поступало.

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Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудница Министерства туризма Абхазии Кристина Лакербая заявила о невыгодности привлечения в страну туристов из России с низким доходом, аргументируя это несоответствием их потребительского поведения. Глава ведомства Астамур Логуа подчеркнул, что это было личное мнение чиновницы, которое исказили. Впоследствии Кристина Лакербая была уволена со своей должности.

Наталья Афонина
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