Московская молодёжь заинтересовалась санаторным отдыхом В этом году жители Московского региона стали чаще интересоваться оздоровительным отдыхом: посещаемость сайтов подмосковных санаториев с января по май 2025 года выросла на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 27 июня, 13:51 Молодёжь стала чаще ездить в санатории. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem

Интересно, что санатории привлекли и молодых людей от 18 до 24 лет. Они искали информацию о здравницах на четверть чаще, свидетельствует аналитика МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

Самый заметный скачок интереса год к году произошёл у категории старше 65 лет (+63%) и 55–64 лет (+56%). На третьей строчке оказались подростки 14–17 лет (+40%), которые в том числе помогали старшим родственникам изучать условия санаторного отдыха. Россияне в возрасте 45–54 лет искали детали оздоровительного отдыха в Подмосковье на 45% активнее.

Санаторные программы больше привлекают женщин: на их долю приходится 57% от числа всех переходов на профильные сайты. Любопытным исключением стала возрастная группа 25–34 лет, где мужчины перехватили инициативу — на их долю приходится 54% визитов.

Пользователи искали программы восстановления здоровья и бронировали путёвки ещё в начале весны — в марте и апреле. На эти месяцы суммарно пришлась почти половина всех визитов на сайты санаториев с начала года.

Авторы Валерия Мишина