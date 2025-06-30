Хозяин хочет повысить плату. Что делать жильцам съёмной квартиры Многие хозяева квартир думают, что могут повышать плату за аренду в любое время по своему усмотрению. Но это не так. Что делать жильцам, если хозяин хочет повысить ежемесячный платёж, как можно избежать или отсрочить прибавку к выплатам? 29 июня, 21:20 Юристы рассказали, когда жильцы могут не соглашаться с повышением платы за съёмную квартиру. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Вопрос повышения арендной платы за съёмное жильё — один из самых болезненных. Тем не менее он является одним из наиболее часто возникающих в отношениях между наймодателем и нанимателем. Понимание правовых основ, регулирующих эти отношения, позволяет жильцам съёмных квартир эффективно защищать свои интересы. Например, далеко не всегда собственник имеет право повысить плату за жильё. Во многих случаях можно снизить суммы прибавки или добиться отсрочки повышения.

— Отношения по найму жилого помещения регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации. В частности, статья 614 ГК РФ, а также положения главы 35 ГК РФ, посвящённой найму жилого помещения, устанавливают порядок и условия изменения размера арендной платы. Ключевым принципом является то, что размер платы за наём жилого помещения определяется соглашением сторон. Это означает, что любое изменение условий договора, включая размер арендной платы, должно быть согласовано между наймодателем и нанимателем, если иное прямо не предусмотрено договором, — рассказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год. Это важное правило, которое защищает нанимателя от произвольного и частого повышения платы.

Если в договоре найма не указаны условия и порядок изменения арендной платы, то её повышение возможно только по взаимному согласию сторон.

Одностороннее изменение размера платы наймодателем, не предусмотренное договором, является неправомерным.

При получении предложения о повышении арендной платы у нанимателя есть несколько законных вариантов действий.

— Прежде всего рекомендуется внимательно изучить действующий договор найма. Если в нём отсутствуют положения о возможности одностороннего изменения размера платы или о порядке её индексации, то наймодатель не вправе в одностороннем порядке требовать увеличения. В таком случае наниматель может отказаться от повышения, продолжая оплачивать аренду в прежнем размере. Важно при этом сохранять все квитанции и подтверждения оплаты, — рассказал Владимир Кузнецов.

Если же договор предусматривает возможность изменения арендной платы, необходимо проверить, соблюдены ли условия такого изменения. Например, если в договоре указано, что плата может быть повышена не чаще одного раза в год, и это условие нарушено, наниматель также вправе оспорить повышение.

Кроме того, если повышение происходит в соответствии с договором, но его размер является необоснованно высоким или не соответствует рыночным условиям, наниматель может попытаться договориться с наймодателем о снижении предложенной суммы.

Аргументами могут служить средние рыночные цены на аналогичное жильё в данном районе, состояние квартиры, а также длительность и добросовестность исполнения договора найма.

— Повышение арендной платы может быть признано незаконным в нескольких случаях. Во-первых, если оно осуществляется в одностороннем порядке наймодателем при отсутствии соответствующего условия в договоре найма. Во-вторых, если нарушены сроки, установленные договором или законом (например, чаще одного раза в год). В-третьих, если наймодатель пытается изменить размер платы задним числом. В таких ситуациях наниматель имеет право не соглашаться с повышением и продолжать оплачивать аренду по прежней ставке, — объяснил Владимир Кузнецов.

Для оспаривания неправомерного повышения нанимателю следует направить наймодателю письменное возражение. В этом документе необходимо сослаться на соответствующие пункты договора найма и нормы Гражданского кодекса РФ, указывающие на неправомерность действий наймодателя.

— Стоит отправить такое возражение заказным письмом с уведомлением о вручении, чтобы иметь подтверждение его получения. Если же собственник квартиры продолжает настаивать на неправомерном повышении или пытается выселить жильца, то он может обратиться за защитой своих прав в суд. В большинстве случаев, как показывает практика, суд встаёт на сторону нанимателя. Правда, в том случае, если наймодатель не может доказать законность своих требований, — отметила юрист Елена Кузнецова.

Даже если повышение арендной платы является правомерным с точки зрения договора, наниматель может попытаться отсрочить его или снизить сумму. Для этого рекомендуется вступить в диалог с наймодателем.

Владимир Кузнецов пояснил, что можно предложить заключить дополнительное соглашение к договору, в котором будет зафиксирован новый размер платы, но с отсрочкой его вступления в силу. Также можно предложить наймодателю компромиссную сумму, аргументируя это своей добросовестностью как нанимателя, своевременной оплатой и бережным отношением к имуществу.

Нередко хозяева жилья готовы идти на уступки, чтобы сохранить надёжного нанимателя и избежать поиска нового, ведь это связано с дополнительными расходами и рисками.

Стоит учесть, что наличие правильно оформленного договора найма является ключевым элементом защиты прав нанимателя. Если нет письменного договора или в нём присутствуют нечёткие формулировки, то доказать свою правоту в спорных ситуациях жильцам будет значительно сложнее.

Авторы Нина Важдаева