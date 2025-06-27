ЕП закрыл петицию русскоязычных жителей Финляндии об открытии границы с Россией
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Европейский парламент прекратил рассмотрение петиции от русскоязычных жителей Финляндии с просьбой об открытии границы с Россией. Об этом финскому телерадиовещателю Yle сообщил глава отдела коммуникаций Европарламента Алессио Инкорвайя.
«Да, комитет по петициям принял решение закрыть этот запрос», — сказал он.
Документ был инициирован русскоязычным «Александровским обществом» Финляндии. Петицию разместили на сайте Европарламента 10 октября 2024 года. В ней содержался призыв к открытию границы с Россией, закрытой по решению властей Хельсинки. В петиции также утверждается, что решение властей негативно сказалось на финских семьях, имеющих родственников в РФ, поскольку затруднило поездки. Авторы также отмечают, что закрытие сухопутной границы отрицательно влияет на жизнь жителей приграничных регионов Финляндии и может нанести ущерб экономике восточной части страны.
Документ признаёт право Финляндии в условиях конфликта на Украине и «предполагаемых гибридных угроз» со стороны России закрывать отдельные пункты пропуска на внешней границе в целях обеспечения национальной безопасности и общественного порядка.
Ранее Life.ru рассказал, что на границе с Россией финскими пограничниками был задержан местный житель. Его остановили в районе Париккала. Мужчину задержали по подозрению в незаконном выезде из страны и въезде обратно.