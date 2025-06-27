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Регион
27 июня, 14:01

ЕП закрыл петицию русскоязычных жителей Финляндии об открытии границы с Россией

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Европейский парламент прекратил рассмотрение петиции от русскоязычных жителей Финляндии с просьбой об открытии границы с Россией. Об этом финскому телерадиовещателю Yle сообщил глава отдела коммуникаций Европарламента Алессио Инкорвайя.

«Да, комитет по петициям принял решение закрыть этот запрос», — сказал он.

Документ был инициирован русскоязычным «Александровским обществом» Финляндии. Петицию разместили на сайте Европарламента 10 октября 2024 года. В ней содержался призыв к открытию границы с Россией, закрытой по решению властей Хельсинки. В петиции также утверждается, что решение властей негативно сказалось на финских семьях, имеющих родственников в РФ, поскольку затруднило поездки. Авторы также отмечают, что закрытие сухопутной границы отрицательно влияет на жизнь жителей приграничных регионов Финляндии и может нанести ущерб экономике восточной части страны.

Документ признаёт право Финляндии в условиях конфликта на Украине и «предполагаемых гибридных угроз» со стороны России закрывать отдельные пункты пропуска на внешней границе в целях обеспечения национальной безопасности и общественного порядка.

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Ранее Life.ru рассказал, что на границе с Россией финскими пограничниками был задержан местный житель. Его остановили в районе Париккала. Мужчину задержали по подозрению в незаконном выезде из страны и въезде обратно.

Наталья Афонина
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