ЕП закрыл петицию русскоязычных жителей Финляндии об открытии границы с Россией

Европейский парламент прекратил рассмотрение петиции от русскоязычных жителей Финляндии с просьбой об открытии границы с Россией. Об этом финскому телерадиовещателю Yle сообщил глава отдела коммуникаций Европарламента Алессио Инкорвайя.

«Да, комитет по петициям принял решение закрыть этот запрос», — сказал он.

Документ был инициирован русскоязычным «Александровским обществом» Финляндии. Петицию разместили на сайте Европарламента 10 октября 2024 года. В ней содержался призыв к открытию границы с Россией, закрытой по решению властей Хельсинки. В петиции также утверждается, что решение властей негативно сказалось на финских семьях, имеющих родственников в РФ, поскольку затруднило поездки. Авторы также отмечают, что закрытие сухопутной границы отрицательно влияет на жизнь жителей приграничных регионов Финляндии и может нанести ущерб экономике восточной части страны.

Документ признаёт право Финляндии в условиях конфликта на Украине и «предполагаемых гибридных угроз» со стороны России закрывать отдельные пункты пропуска на внешней границе в целях обеспечения национальной безопасности и общественного порядка.