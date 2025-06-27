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27 июня, 19:05

Ловко придумано: Женщины нашли способ избегать мозолей и стыда за плохой педикюр

У россиян в моду вошли силиконовые накладки на пальцы ног

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Imcsike

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Imcsike

Силиконовые накладки для пальцев ног стали вирусным трендом этого лета. На новое веяние обратили внимание коллеги из SHOT ПРОВЕРКИ.

Изделия полностью имитируют кожу, включая естественные складки, и продаются от 200 рублей. Как отмечают продавцы, ажиотаж вызван сочетанием жаркой погоды и проблем с натиранием открытой обувью. Многие женщины используют аксессуар не только для защиты от мозолей, но и как способ скрыть отсутствие педикюра.

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На днях стало известно о куда менее безобидном тренде, который набирает популярность среди мужчин. Оказалось, что парни, не вполне довольные своей внешностью, обращаются к хирургам с просьбой сломать им ноги. Зачем им это нужно, читайте в материале Life.ru.

Юрий Лысенко
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