Ловко придумано: Женщины нашли способ избегать мозолей и стыда за плохой педикюр

Силиконовые накладки для пальцев ног стали вирусным трендом этого лета. На новое веяние обратили внимание коллеги из SHOT ПРОВЕРКИ.

Изделия полностью имитируют кожу, включая естественные складки, и продаются от 200 рублей. Как отмечают продавцы, ажиотаж вызван сочетанием жаркой погоды и проблем с натиранием открытой обувью. Многие женщины используют аксессуар не только для защиты от мозолей, но и как способ скрыть отсутствие педикюра.