Израиль подвергся ракетным ударам со стороны Йемена

Напомним, что отношения между Израилем и йеменскими хуситами крайне напряжённые и характеризуются открытой конфронтацией. Хуситы, поддерживаемые Ираном, с октября 2023 года активно атакуют Израиль ракетами и дронами, заявляя, что действуют в поддержку палестинцев в секторе Газа. Они также наносят удары по судам в Красном море, связанным с Израилем, США или Британией, что нарушает международную торговлю. Их идеология, выраженная в лозунге «Смерть Америке, смерть Израилю», подчёркивает антиизраильскую позицию. Израиль в ответ проводит авиаудары по объектам хуситов в Йемене, включая порты и аэропорты, такие как Ходейда и Сана, с целью ослабить их военный потенциал.