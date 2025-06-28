Израиль подвергся ракетным ударам со стороны Йемена
Хуситы вновь обстреляли Израиль, воздушная тревога объявлялась на юге страны
Обложка © Life.ru / Шедеврум
Утром израильские военные зафиксировали очередной ракетный запуск с территории Йемена, где базируются хуситы из движения «Ансар Аллах», регулярно атакующие Израиль, сообщила пресс-служба армии.
Как сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan, из-за угрозы ракетного удара сирены воздушной тревоги сработали в нескольких южных районах страны. Информации о жертвах или разрушениях не поступало.
Напомним, что отношения между Израилем и йеменскими хуситами крайне напряжённые и характеризуются открытой конфронтацией. Хуситы, поддерживаемые Ираном, с октября 2023 года активно атакуют Израиль ракетами и дронами, заявляя, что действуют в поддержку палестинцев в секторе Газа. Они также наносят удары по судам в Красном море, связанным с Израилем, США или Британией, что нарушает международную торговлю. Их идеология, выраженная в лозунге «Смерть Америке, смерть Израилю», подчёркивает антиизраильскую позицию. Израиль в ответ проводит авиаудары по объектам хуситов в Йемене, включая порты и аэропорты, такие как Ходейда и Сана, с целью ослабить их военный потенциал.
Ранее израильские вооружённые силы нанесли удар по руководству йеменского движения «Ансар Аллах», в результате которого, по предварительным данным, был ликвидирован второй человек в иерархии группировки Мухаммед аль-Амри. Атака произошла во время оперативного совещания высшего командования хуситов.