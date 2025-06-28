На Украине возникли серьёзные опасения из-за лекарства, которое может вызвать наркотическую зависимость у солдат. Этот синтетический опиоид, называемый Налбуфин, назначается раненым военнослужащим.

Общественный деятель и волонтёр Оксана Корчинская сообщила, что военные медики обращаются за помощью. На встрече с представителями Минздрава обсуждали проблему использования Налбуфина. Врачи предлагали либо запретить его продажу в аптеках, так как качество препарата вызывает сомнения, либо включить его в список контролируемых наркотиков.

Корчинская также отметила, что замминистра здравоохранения Украины Евгений Гончар способствовал свободной продаже этого препарата по бумажным рецептам в зоне конфликта, что фактически делает его доступным для всех. В других регионах его можно получить только по электронным рецептам. Она высказала недовольство тем, что Гончар работает не ради пациентов, а ради системы.

Кроме того, Налбуфин используют не только на фронте, но и в обычных больницах. Врачи экономят на дорогих обезболивающих и назначают его раненым. Когда солдаты возвращаются домой, им сложно отказаться от него. Налбуфин вызывает как физическую, так и психологическую зависимость. Симптомы отмены включают ломоту, бессонницу и тревожность, и бойцы сравнивают это с «ломкой от героина».

Корчинская также привела статистику: в прошлом году было продано более 2,8 миллиона упаковок Налбуфина, но в системе зарегистрировано лишь около 5 тысяч рецептов. Это означает, что большинство продаж происходят без контроля.