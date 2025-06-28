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Регион
28 июня, 15:54

Лесные пожары в Забайкалье продвинулись в сторону пригорода Читы

Обложка © Telegram / Прокуратура Забайкальского края

Обложка © Telegram / Прокуратура Забайкальского края

Пожарные и добровольцы борются с лесным пожаром площадью свыше тысячи гектаров возле села Зыково в Забайкалье, огонь движется в сторону пригорода Читы. Об этом сообщает прокуратура региона.

Фото © Telegram / Прокуратура Забайкальского края

Фото © Telegram / Прокуратура Забайкальского края

«В Забайкалье прокуратура контролирует пожароопасную ситуацию в пригороде Читы, возникшую возле села Зыково. Лесной пожар площадью более 1 тысячи гектаров распространился от района СНТ «Мостовик» Читинского района в направлении Зыковского дома-интерната, СНТ «Дворцы» и «Сосновка», расположенных на территории Черновского района города Читы», — говорится в сообщении.

Для координации действий в район возгорания выехали прокурор Читинского района Булат Галсанов и исполняющий обязанности прокурора Черновского района Читы Сергей Балданов. Прокуратура также оценит, как уполномоченные органы и должностные лица исполняют требования пожарной безопасности и законодательства о предупреждении ЧС. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Ранее сообщалось, что посёлок Атамановка находится под большой угрозой из-за лесного пожара. Огонь сумел распространиться на 65 гектарах и уже достиг дачного товарищества «Сосновый». Огонь перекинулся на три дачных дома и одну хозпостройку. Сотрудники МЧС продолжают тушить пожар и прилагают все усилия для его ликвидации.

Александра Мышляева
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