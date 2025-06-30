Суперкары и квартиры на сотни миллионов: Как Надежда Кадышева и её семья разбогатели на хайпе зумеров Народная артистка России Надежда Кадышева на пике славы. Молодёжь ломится на её концерты и готова переплачивать за билет любые деньги. Гонорарами «королева народной песни» уже затмила Пугачёву — 20 млн рублей. Как живёт Кадышева и её семья? 29 июня, 21:15 «Плывет веночек» в TikTok: Как хит Кадышевой взорвал интернет. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / News.ru / Алексей Белкин © Shutterstock / FOTODOM / Martin S Photography

Надежда Кадышева в 2025: Как народная певица стала звездой для поколения Z

Главным хедлайнером «Алых парусов» в 2025 году — ежегодного праздника для выпускников в Санкт-Петербурге — стала 66-летняя Надежда Кадышева. Она пела старые хиты: «Я не колдунья», «Широка река», «Течёт ручей», «Я не колдунья» и, конечно же, «Плывёт веночек», который недавно обрёл бешеную популярность в TikTok. Невыпускников, желающих попасть на этот концерт, было огромное количество: они предлагали любые деньги, лишь бы достать заветный билет.

Зрелище не разочаровало пришедших. Это было настоящее шоу: народная артистка вышла на сцену в белом платье и традиционном для неё странноватом головном уборе. Вместе с ней пел её сын Григорий Костюк. Они выступили на фоне огромного экрана, где транслировался красный конь, бегущий в берёзовой роще. Перед сценой установили бассейн, где под песни Кадышевой танцевали девушки в кокошниках.

Надежда Кадышева на «Алых парусах – 2025». Видео © Telegram / Mash на Мойке

«Плывёт веночек» и другие хиты: Как народная музыка покорила зумеров

Казалось бы, подзабытая уже Кадышева вновь стала очень востребованной, причём теперь ядро её аудитории составляют школьники и студенты. На поверхности причин нет: кто-то из юных тиктокеров снял смешное видео под её песню «Плывёт веночек», оно завирусилось, тренд подхватили. Вскоре в Сети появились в огромном количестве другие подобные ролики в стиле рока, диско и даже транса, каждый набирал от десятков тысяч до нескольких миллионов просмотров. Теперь Кадышева стала для зумеров имбой — на молодёжном сленге означает «что-то очень крутое».

Гонорары Кадышевой в 2025: Почему за концерт теперь платят 20 млн рублей?

СМИ констатируют: популярность Кадышевой выросла в семь раз, её доходы — в несколько раз. Она стала одной из самых высокооплачиваемых российских артисток на корпоративах. Ещё недавно выступление Кадышевой оценивалось в 10 млн рублей, теперь её актуальные гонорары взлетели до 20 миллионов рублей. Об этом порталу «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов. Ранее столько стоило выступление Аллы Пугачёвой.

— Да, действительно, сейчас ценник у Надежды Никитичны 20 млн рублей. Кто захочет заказать её, заплатят и 30, 40 и даже 50 млн рублей. У неё сейчас вторая слава, вторая жизнь, популярность именно у молодёжи, — пояснил Дворцов.

Её выступления идут в плотном графике, и всё равно билетов на всех не хватает. Появилась информация о возможном стадионном туре.

Молодёжи предлагают различные акции, чтобы накопить на билет на Кадышеву. Фото © Telegram / Техночат

Биография Надежды Кадышевой

Надежда Кадышева родилась в татарской деревне Горкино, выросла в мордовском селе Старый Маклауш. Она рано осиротела, воспитывалась в школе-интернате, после какое-то время трудилась на хлопкопрядильной фабрике.

В 19 лет Кадышева со второй попытки поступила в столичный музыкальный институт имени Ипполитова-Иванова, потом смогла перевестись в знаменитую Гнесинку. Живя в студенческом общежитии, познакомилась с будущим мужем — композитором и аккордеонистом Александром Костюком.

Накануне перестройки Надежда Кадышева с супругом и его знакомыми основали ансамбль «Золотое кольцо». Поначалу группа адаптировала славянский фольклор и была популярна только за рубежом в эмигрантских тусовках. Россияне узнали о ней спустя пару лет. К тому моменту ансамбль уже изменил свой репертуар на авторские песни, написанные в жанре городского романса Александром Костюком.

Вскоре к ансамблю в качестве второго вокала примкнул подросший сын Кадышевой и Костюка — Григорий.

Надежда Кадышева, её муж Александр Костюк и сын Григорий Костюк. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kadishevaru

Доходы Кадышевой и «Золотого кольца»: Как артистка зарабатывает миллионы

ООО «Национальный театр народной песни «Золотое кольцо» было основано в 1996 году. На данный момент совладельцами компании являются сама Надежда Кадышева (доля — 30%) и её сын Григорий Костюк (доля — 70%), а руководит всем муж Александр Костюк. Обращает внимание, что у самой Кадышевой никогда не было ИП, но всегда было у её мужа.

В 2011–2025 годах компания заключила 286 публичных госконтрактов и заработала на этом 268,5 млн рублей. На самом деле это капля в море. Ежегодные доходы в «Золотом кольце» колеблются на уровне 80–110 млн рублей, чистая прибыль на уровне 2–14 млн рублей.

Основные средства юрлица оцениваются на уровне 143,5 млн рублей. Возможно, сюда входит стоимость здания театра «Золотое кольцо» на Тимирязевской улице.

Театр «Золотое кольцо» на Тимирязевской улице. Фото © 2ГИС

Элитная недвижимость Кадышевой: Квартиры за сотни миллионов в Москве

До середины девяностых семья Кадышевой не имела в Москве ни жилья, ни прописки. Первую квартиру им подарило государство. Это была двушка в панельной брежневке на улице Кантемировской у заповедника Царицыно. Сейчас такие стоят до 15 млн рублей.

Через год Кадышевы-Костюки получили ещё одну жилплощадь — четырёхкомнатную в только что построенном респектабельном кирпичном доме на улице Долгоруковской в Тверском районе. Соседями стали депутаты Госдумы и судьи Конституционного суда. Ходят слухи, что с квартирой помог тогдашний премьер-министр Виктор Черномырдин, который был поклонником Кадышевой. Интерьеры этой квартиры неоднократно показаны СМИ. Внутри ремонт от дизайнера Онофрио Юкулано: паркет украшен ониксом, стены — шёлковыми обоями и картинами, потолок — лепниной и хрустальными люстрами, подоконники — мрамором, окна — итальянским текстилем, мебель и гарнитура — вставками из золота. С таким ремонтом в таком доме это жильё может стоить сейчас до 170 млн рублей.











Сын Кадышевой, Григорий Костюк, живет по-соседству: это четырёхкомнатная квартира ценой до 100 млн рублей в клубном ЖК «Евродом» в тихом Весковском переулке. Территория круглосуточно охраняется, имеется КПП. Здание облицовано натуральным камнем и панелями с системой вентиляции. Есть собственная система очистки воды. На площади общего пользования использованы шлифованный мрамор, шпон вишни и натуральная кожа.





У звёздной семьи может быть ещё одна элитная квартира — в премиальном ЖК «Ласточкино гнездо» на Краснопролетарской улице. Это тоже Тверской район, буквально в двух шагах от основного жилья Кадышевых. Дом хвалят за необычный вид, высокие потолки, панорамные окна и отличную инсоляцию. Придомовая территория комплекса плавно переходит в Оружейный сквер. Цена квадрата — до 720 тысяч рублей.

ЖК «Ласточкино гнездо». Фото © 2ГИС

Бракоразводные войны: Как семья Кадышевой оказалась в центре скандалов

Сын Кадышевой был несколько раз женат, а расставания сопровождались скандалами. Анжелика Бирюкова, племянница заммэра Москвы, была замужем за Григорием Костюком в 2011–2017 годах. На шоу Малахова девушка заявила, что сын Кадышевой якобы сбежал от неё в момент, когда она вышла гулять с их общим ребёнком, с тех пор они долго не общались. Но потом Григорий якобы потребовал миллион рублей за разрешение вывезти их малыша за рубеж. В итоге Бирюкова через суд лишила Костюка-младшего родительских прав, он не возражал.

В том же самом выпуске шоу Малахова выступили и бывшие сотрудники театра «Золотое кольцо». Так, экс-гендиректор Борис Горшков уверен, что слава испортила Надежду Кадышеву и её мужа. Якобы дошло до того, что к своим менеджерам они стали обращаться как к прислуге. По словам Горшкова, Кадышева легко увольняла преданных участников коллектива из-за нежелания повышать им зарплату.

Раздаёт нелицеприятные интервью и следующая жена Григория Костюка, мать его второго ребёнка, Габриэлла Мерман. Она известная в узких кругах светская львица и наследница банкира. Они были в браке около полутора лет. В итоге Мерман тоже хочет лишить Костюка родительских прав и сейчас судится с ним.

Габриэлла Мерман. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gabriella_me

Последняя пассия Костюка-младшего Дарья Рывкина (ещё одна представительница золотой молодёжи) тоже костерит его. Якобы он занял у неё 20 млн рублей и не вернул. Складывается впечатление, что сын Кадышевой должен очень многим; деньги он мог спускать на роскошные автомобили, шикарные отели, путешествия на частных джетах, дорогие часы и брендовые вещи.

Bentley и Ferrari: На чём ездит семья Кадышевой в 2025 году

В октябре прошлого года супруг Надежды Кадышевой, Александр Костюк, купил в кредит отреставрированный бордово-золотой Bentley S2 Long Wheelbase 1962 года выпуска. Это коллекционный ретроавтомобиль, конкретно данный экземпляр был создан для принцессы Дубая, потом его приобрёл владелец казино в Лас-Вегасе, затем он был перевезён в Москву на продажу известным коллекционером антиквариата Михаэлем Фролихом.

Два месяца назад машина была выставлена на специализированном портале за 50 млн рублей.







Григорий Костюк, сын Кадышевой, долгое время катался на новеньком суперкаре Ferrari GTC4Lusso и даже попадал на нём в ДТП. Это немудрено: максимальная скорость модели 335 км/ч, разгон до 100 км/ч за 3–4 секунды. Внутри салона реализована архитектура Dual Cockpit, позволяющая переднему пассажиру разделить эмоции от вождения с водителем при помощи отдельного симметричного модуля и отдельного большого дисплея. Даже подержанная такая машина стоит до 20 млн рублей, новая стоила (сейчас такую модель уже не выпускают) до 30 млн рублей.







Пару лет назад сын Кадышевой купил в кредит роскошный седан Maybach 62. В салоне есть перегородка, панорамная крыша, аудиосистема с объёмным звуком и подставка для ног на задних сиденьях. Имеются две независимые системы климат-контроля. Богачи ездят на такой машине сзади в комфорте, а не за рулём. Такая машина на вторичном рынке стоит около 15 млн.

Ещё несколько автомобилей, как минимум четыре, покупались на ООО «Театр «Золотое кольцо» через лизинг. Две сделки уже в архиве, две ещё не закрыты. Среди приобретённых машин — гибридный внедорожник Lixiang L9 стоимостью около 7,5 млн рублей и роскошный кроссовер Bentley Bentayga, который стоит 40–50 млн рублей.

Роскошный внедорожник Bentley Bentayga, купленный на ООО «Театр «Золотое кольцо». Фото © nomerogram.ru

А вы слушаете Надежду Кадышеву? 0 Да, мне нравятся её песни Нет, это совсем не моя музыка Я не знаю кто такая Кадышева

Авторы Пётр Егоров