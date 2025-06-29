Блэкаут одним ударом: Китай создал оружие, способное вызывать отключение света в зоне поражения
SMCP: Китай разработал оружие, способное выводить из строя электросети
Китай разработал оружие, которое может нарушить работу электростанций и вызвать масштабные отключения электроэнергии. Газета South China Morning Post со ссылкой на экспертов предполагает, что речь может идти о графитовой бомбе или ракете. Однако информации о том, стоит ли такое вооружение на вооружении армии КНР, пока нет.
ЦТ Китая показало анимацию оружия, способного выводить из строя энергосистемы. Видео © Х / Uncensored News
На анимации, показанной Центральным телевидением Китая, видно, как оружие запускается с наземной платформы, выбрасывает цилиндрические контейнеры, которые взрываются и рассеивают тонкие углеродные волокна. Это вызывает короткие замыкания в энергосетях и может полностью обесточить район поражения. Устройство, согласно данным в ролике, действует на дистанции до 290 километров, а вес заряда составляет около 490 кг.
На фоне санкций со стороны США Китай активно развивает собственные технологии. После запрета на покупку чипов от Nvidia китайские инженеры создали уникальные микросхемы, которые, как заявляют разработчики, способны перевернуть индустрию. Всё это укладывается в стратегию Пекина по достижению технологической независимости.
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