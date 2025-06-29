Блэкаут одним ударом: Китай создал оружие, способное вызывать отключение света в зоне поражения

Китай разработал оружие, которое может нарушить работу электростанций и вызвать масштабные отключения электроэнергии. Газета South China Morning Post со ссылкой на экспертов предполагает, что речь может идти о графитовой бомбе или ракете. Однако информации о том, стоит ли такое вооружение на вооружении армии КНР, пока нет.

ЦТ Китая показало анимацию оружия, способного выводить из строя энергосистемы. Видео © Х / Uncensored News

На анимации, показанной Центральным телевидением Китая, видно, как оружие запускается с наземной платформы, выбрасывает цилиндрические контейнеры, которые взрываются и рассеивают тонкие углеродные волокна. Это вызывает короткие замыкания в энергосетях и может полностью обесточить район поражения. Устройство, согласно данным в ролике, действует на дистанции до 290 километров, а вес заряда составляет около 490 кг.