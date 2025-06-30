Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 06:29

Мединский заявил об угрозе расправ над школьниками на Украине из-за цензуры

Мединский: За изучение русской истории на Украине школьникам грозят расправами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Из-за жёсткой цензуры на Украине изучение российских исторических материалов школьниками может быть опасным для их жизни и здоровья. Рекомендовать им это сейчас нецелесообразно. Такое заявление сделал помощник президента РФ, руководитель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

«Что касается Интернета, то и сегодня украинские школьники могут находить наш исторический контент в Сети. И находят. Но при этом известно, что на Украине действует жесточайшая цензура. Я не возьму на себя моральную ответственность призывать украинских школьников читать российские ресурсы, чтобы местные бандиты, воспользовавшись этим, потом расправились с подростком или его родителями», — отметил он в беседе с ТАСС.

Председатель РВИО заявил, что лучший способ донести альтернативную точку зрения до украинских школьников – это выполнение целей СВО. По его мнению, российская армия, проводя военную операцию, оказывает большее влияние на украинских детей, чем кто-либо другой.

«Никакой Украины не было»: Мединский вновь преподал всем урок истории
«Никакой Украины не было»: Мединский вновь преподал всем урок истории

Ранее Владимир Мединский заявил, что воссоединение Крыма с РФ было исторически неизбежным, как и события, произошедшие после 2014 года. Он подчеркнул, что процесс воссоединения Крыма с Россией прошёл по одному из самых мягких и легитимных сценариев.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Владимир Мединский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar