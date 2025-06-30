Из-за жёсткой цензуры на Украине изучение российских исторических материалов школьниками может быть опасным для их жизни и здоровья. Рекомендовать им это сейчас нецелесообразно. Такое заявление сделал помощник президента РФ, руководитель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

«Что касается Интернета, то и сегодня украинские школьники могут находить наш исторический контент в Сети. И находят. Но при этом известно, что на Украине действует жесточайшая цензура. Я не возьму на себя моральную ответственность призывать украинских школьников читать российские ресурсы, чтобы местные бандиты, воспользовавшись этим, потом расправились с подростком или его родителями», — отметил он в беседе с ТАСС.

Председатель РВИО заявил, что лучший способ донести альтернативную точку зрения до украинских школьников – это выполнение целей СВО. По его мнению, российская армия, проводя военную операцию, оказывает большее влияние на украинских детей, чем кто-либо другой.