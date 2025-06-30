Увлечения, учёба и своё дело: как Москва поддерживает молодёжь Разнообразие возможностей для обучения и профессионального роста молодых горожан, их творческого самовыражения, полезного досуга и просто комфортной жизни — один из главных приоритетов столицы. 30 июня, 16:02 В Москве развивают программы поддержки молодёжи. Обложка © mos.ru

Сегодня в Москве проживают более 3,2 миллиона молодых горожан. Это активные, неравнодушные и открытые миру люди, которые участвуют в жизни города, занимаются волонтёрством, поддерживают благотворительность. Москва же создаёт все условия для их личностного развития, образования и социальной активности. Создано множество проектов, где каждый молодой москвич может найти себя, реализоваться и обрести единомышленников.

Выбрать направление для карьеры или бизнеса

Одни из ключевых задач для молодых людей во все времена — выбор будущей профессии, обучение и поиск работы после окончания учёбы. Московская служба занятости оказывает им комплексную поддержку — от профориентации и составления резюме до подбора вакансий и трудоустройства в желаемую компанию.

В центре «Профессии будущего» можно освоить множество востребованных профессий в различных отраслях экономики. В числе партнёров центра более трёх тысяч работодателей. Кроме того, здесь реализуется программа комплексной профориентации для учеников девятых классов.

Школьникам, которые только выбирают будущую карьерную траекторию, центр предлагает современную программу комплексной профориентации. Подростки могут пройти уникальную иммерсивную экскурсию в первом в России 5D-кинотеатре, познакомиться с перспективными специальностями с помощью интерактивных цифровых платформ, а также получить индивидуальную консультацию специалиста после профтестирования.

Молодые специалисты получают в центре квалифицированную помощь в трудоустройстве. Эксперты рассказывают соискателям, как эффективно продемонстрировать свои навыки даже при отсутствии опыта, помогают составить резюме и грамотно оформить информацию о пройденных практиках, стажировках, учебных проектах и волонтёрской деятельности.

Кроме того, для кандидатов подбирают подходящие вакансии надёжных компаний и оказывают комплексную поддержку на всех этапах трудоустройства.

Молодёжь может получить консультации по открытию собственного дела, посетить занятия по профориентации и развитию предпринимательских навыков. В центре «Моя работа» проводят тестирование, которое определит уровень подготовки человека к ведению своего дела, и помогают оформить необходимые документы — зарегистрировать самозанятость и получить статус индивидуального предпринимателя или общества с ограниченной ответственностью.

В специализированном центре занятости «Моя карьера» молодёжь тренирует гибкие навыки и профессиональные компетенции, а также учится разбираться в тенденциях современного рынка труда.

Научиться сотрудничеству и работе в команде

Благодаря программам проекта «Молодёжь Москвы» молодые москвичи могут реализовать себя в самых разных сферах — от волонтёрства и творчества до медиа и спорта.

Молодёжь самостоятельно выбирает траекторию своего развития в любом из них. Например, направление «Карьера» позволит начинающим работникам получить долгожданное предложение о трудоустройстве, а также проконсультироваться у ведущих экспертов по выбранной специальности. Направление «Спорт» предлагает доступные спортивные мероприятия для активного досуга.

Познакомиться с промышленными гигантами и стать частью кадрового резерва

Для развития кадрового потенциала московской промышленности город реализует ряд стратегических проектов. «Открой#Моспром» с 2019 года знакомит всех желающих со столичными промышленными предприятиями, а также формирует положительный имидж рабочих и инженерных специальностей и привлекает молодые кадры в производство.

В проекте участвует свыше 140 промпредприятий Москвы — это производители продуктов питания, лазерных станков, лекарств, кабельных изделий, лифтов, авиационных двигателей и многие другие.

Московские промышленные предприятия также активно развивают сотрудничество с ведущими вузами страны, внедряя инновационные подходы к подготовке кадров и обмену опытом. В рамках взаимодействия они проводят вебинары, организуют стажировки, курсы повышения квалификации и направляют на целевое обучение. Такая интеграция позволяет студентам получить практические навыки, а компаниям — привлекать талантливых специалистов и решать актуальные производственные задачи.

Авторы Валерия Мишина