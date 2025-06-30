Момент взрыва около хостела в Москве попал на видео
Момент взрыва дизельного котла в Москве попал на видео. Кадры публикует SHOT. По данным телеграм-канала, котёл находился в контейнере рядом с хостелом.
Момент взрыва около хостела в Москве. Видео © SHOT
Открытое горение в отеле «Перово Плаза» удалось ликвидировать. Никто не пострадал.
Ни о каком взрыве авто, о котором сообщал ряд СМИ, речи не идёт.
Напомним, ранее сообщалось, что на улице Плеханова в Москве взорвался дизельный котёл отопления, огонь перекинулся на здание отеля «Перово Плаза». На месте работают экстренные службы.
Обложка © SHOT