Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 10:02

Момент взрыва около хостела в Москве попал на видео

Момент взрыва дизельного котла в Москве попал на видео. Кадры публикует SHOT. По данным телеграм-канала, котёл находился в контейнере рядом с хостелом.

Момент взрыва около хостела в Москве. Видео © SHOT

Открытое горение в отеле «Перово Плаза» удалось ликвидировать. Никто не пострадал.

Ни о каком взрыве авто, о котором сообщал ряд СМИ, речи не идёт.

Напомним, ранее сообщалось, что на улице Плеханова в Москве взорвался дизельный котёл отопления, огонь перекинулся на здание отеля «Перово Плаза». На месте работают экстренные службы.

Обложка © SHOT 

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar