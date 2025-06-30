Момент взрыва около хостела в Москве попал на видео

Момент взрыва дизельного котла в Москве попал на видео. Кадры публикует SHOT. По данным телеграм-канала, котёл находился в контейнере рядом с хостелом.

Момент взрыва около хостела в Москве. Видео © SHOT

Открытое горение в отеле «Перово Плаза» удалось ликвидировать. Никто не пострадал.

Ни о каком взрыве авто, о котором сообщал ряд СМИ, речи не идёт.