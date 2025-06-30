В Москве открылись новые площадки летнего фестиваля В течение лета москвичи и туристы смогут посетить около 70 садов и других зелёных пространств в разных уголках города. 30 июня, 16:02 Новые площадки летнего фестиваля открылись в столице. Обложка © mos.ru

Ландшафтный фестиваль «Сады и цветы», который проводится в рамках проекта «Лето в Москве», продолжает преображать столицу и превращать мегаполис в место для неспешных прогулок и отдыха в живописных цветущих садах. Уже оформили более половины площадок проекта. Например, на Лубянской площади появилось лесное пространство, а в Камергерском переулке — благоухающий лимонный сад. Никитский бульвар декорировали во французском стиле. Пречистенская, Москворецкая набережные и Новоарбатский мост усыпаны яркими разноцветными петуниями. А опоры на пересечении Ленинградского проспекта с Третьим транспортным кольцом покрыли зелёным ковром из растений.

В течение лета тысячи цветов, высаженных в городских условиях, станут расцветать в разное время. Все природные оазисы в городе будут постоянно менять свой вид и радовать гостей новыми красками и сочетаниями оттенков.

Прохлада леса, французский сад и южный курорт

На Лубянской площади высадили настоящий лес из 300 деревьев, дополненный акцентами с водной тематикой. Это и плитка на тропинках между сосен, рябин и кленов, имитирующая гладь водоёма, и декор в виде стилизованных яхт, видимых из любой точки леса. Здесь можно отдохнуть от городской суеты в тени деревьев и словно замедлить ритм мегаполиса.

Любителям изящных линий французских садов стоит отправиться на Никитский бульвар и пройтись среди оттенков зелёного — от тёмной листвы лип с кубическими кронами до нежной зелени астильбы и хосты и мятных тонов различных трав. Оливковый цвет декоративных элементов придаёт саду завершённый вид. Кованые беседки и уютные скамейки, утопающие в розах и шалфее, располагают к отдыху среди природной красоты, спокойствию и гармонии.

Камергерский переулок встречает гостей бодрящим цитрусовым ароматом лимонных деревьев, высаженных в оригинальных терракотовых кашпо из глины, напоминающих о южных курортах. Здесь, под трёхметровыми цитрусовыми растениями, можно расположиться в уютной лаунж-зоне. А ещё атмосферу прибрежных городов создают четырёхметровые сосны пинии с берегов Средиземноморья и оливковые деревья. Они расположены вдоль улицы рядом с декоративными фасадами в стиле модерн.

Цветочное изобилие и ковры из плюща

Ярким акцентом фестиваля «Сады и цветы» стали разноцветные петунии, высаженные на каменных парапетах центральных набережных, в том числе Пречистенской и Москворецкой. Они также обрамляют конструкции Новоарбатского и других мостов в сердце столицы. В сочетании с сочной зеленью плектрантусов эти белые, лиловые, жёлтые и фиолетовые цветы помогают по-новому посмотреть на исторические места города.

Ландшафтные дизайнеры превратили в природные оазисы не только улицы и бульвары столицы. Они также украсили цветами бетонные и металлические конструкции городских магистралей, которые выполняют важную роль в распределении транспортных потоков. Так, на опорах в месте пересечения Ленинградского проспекта с Третьим транспортным кольцом появился зелёный ковёр с причудливым узором из плюща и плектрантуса, тёмной зелени пеларгонии и вкраплениями бело-зелёного хлорофитума.

Проект объединяет самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах города проходят благотворительные, культурные и спортивные события, большинство из которых бесплатные.

Создание новых мест досуга и точек притяжения горожан — в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина