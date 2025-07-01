Бизнес подобно игре: как стример Вячеслав MEDOED открыл сеть пунктов выдачи Профессиональный игрок и комментатор StarCraft II долго занимался стримингом, но однажды решил попробовать себя в новой сфере. Сейчас у него уже 12 пунктов выдачи заказов. Подробнее — в материале Life.ru. 1 июля, 07:49 Геймер и стример Вячеслав открыл сеть ПВЗ и не намерен останавливаться. Обложка © Telegram / Mash

Идея открыть пункт выдачи пришла к геймеру и стримеру Вячеславу Журину не случайно — её предложили подписчики. Долго он не раздумывал и скоро запустил свой первый ПВЗ. Стример вложил средства от донатов подписчиков.

«ПВЗ проще, чем StarCraft»

Вячеслав говорит, что открыть пункт оказалось проще, чем научиться играть в StarCraft. Он отмечает, что всё довольно понятно: зарегистрировал ИП, нашёл помещение, сделал ремонт, купил базовое оборудование — и можно стартовать.

Вячеслав говорит, что больше всего средств он вложил в самый большой по площади пункт — 110 квадратов. И успех стал для Вячеслава толчком: он ещё открыл несколько новых пунктов.

Стример Вячеслав MEDOED теперь рассказывает подписчикам, как вести бизнес. Фото © Telegram / Mash

Главное — локация

Вячеслав уверен, что главный фактор успеха здесь — это локация.

— В идеале пункт должен быть в зоне пешеходного трафика. Я стараюсь размещать пункты в одном районе — так проще управлять всем централизованно и быстро реагировать, если где-то растёт нагрузка, — говорит стример.

По словам Вячеслава, когда он только начинал, то сам работал в первом пункте — ему нужно было понять, как всё устроено изнутри. Через некоторое время он нанял первого сотрудника, а через месяц полностью передал управление команде.

Как совместить

В первый год после открытия пунктов Вячеслав стал рассказывать подписчикам, как устроен бизнес на ПВЗ, делился тем, что произошло за день. Со временем люди стали всё чаще спрашивать про новый опыт.

— Думаю, это и было самым интересным, что удалось совместить два, казалось бы, разных мира, — вспоминает он.

Цель — 100 пунктов

По словам Вячеслава, сейчас у него 12 работающих пунктов выдачи — и это только начало. В его планах — дойти до сотни.

— Для меня этот бизнес похож на стратегическую игру: цель — занять как можно больше территорий. А мой опыт в киберспорте научил главному: нельзя останавливаться. Только вперёд, — говорит предприниматель.

Авторы Екатерина Субботина