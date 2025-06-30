«Больше некого выделить»: Дзюба назвал тройку лучших футболистов РПЛ

Форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба назвал «Матч ТВ» трёх лучших футболистов завершившегося сезона Российской премьер-лиги. Стоит отметить, что спортсмен включил в личный рейтинг только представителей «Краснодара».

По итогам сезона-2024/25 «Краснодар» стал чемпионом России, набрав 67 очков — впервые в своей истории. Артём Дзюба отметил вклад в успех команды трёх игроков: голкипера Матвея Агкацева, полузащитника Эдуарда Сперцяна и нападающего Джона Кордобы. Все трое сыграли ключевые роли в победном сезоне южан, и, по мнению форварда, именно они заслуживают отдельного признания.

«Первый — Агкацев, второй — Сперцян, третий — Кордоба. Заслуженно, больше некого выделить», — сказал Дзюба.