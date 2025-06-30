«Больше некого выделить»: Дзюба назвал тройку лучших футболистов РПЛ
Артём Дзюба выделил Агкацева, Сперцяна и Кордобу как лучших в сезоне РПЛ
Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба назвал «Матч ТВ» трёх лучших футболистов завершившегося сезона Российской премьер-лиги. Стоит отметить, что спортсмен включил в личный рейтинг только представителей «Краснодара».
По итогам сезона-2024/25 «Краснодар» стал чемпионом России, набрав 67 очков — впервые в своей истории. Артём Дзюба отметил вклад в успех команды трёх игроков: голкипера Матвея Агкацева, полузащитника Эдуарда Сперцяна и нападающего Джона Кордобы. Все трое сыграли ключевые роли в победном сезоне южан, и, по мнению форварда, именно они заслуживают отдельного признания.
«Первый — Агкацев, второй — Сперцян, третий — Кордоба. Заслуженно, больше некого выделить», — сказал Дзюба.
Ранее сообщалось, что Дзюба подписал новый контракт с «Акроном». Он присоединился к клубу в сентябре прошлого года. В завершившемся сезоне нападающий провёл 22 матча, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. «Акрон» финишировал девятым. В Кубке России Дзюба добавил к статистике ещё один гол в двух встречах.