Рыбалка, йога и стрельба из лука. Чем занимаются столичные пенсионеры Московские пенсионеры учатся управлять каяком, заниматься скалолазанием, стрелять из лука и рыбачить. 30 июня, 16:02 В Москве появились новые программы для пенсионеров. Обложка © mos.ru

Скалолазание, сапсёрфинг, рыбалка, рукоделие и даже стрельба из лука — всем этим могут заниматься участники проекта «Московское долголетие». Горожане старшего возраста изучают новые направления, пробуют себя в непривычных ролях и открывают таланты, о которых раньше не подозревали.

Права и курс по рыболовству

Проект помогает не только интересно проводить время, но и получать полезные навыки, которые пригодятся в повседневной жизни. Одно из таких направлений — автомобильная школа. Участники учат правила дорожного движения, разбирают сложные ситуации и готовятся к экзамену на получение водительских прав.

Большой интерес вызывает курс по уходу за волосами. Под руководством профессионального стилиста участницы учатся подбирать косметические средства, делать стрижки, окрашивания и причёски. Они отрабатывают практические навыки на приглашённых моделях, а затем друг на друге.

Тем, кто предпочитает отдых на природе, подойдёт курс по рыболовству. Изначально проводились внеклассные уроки рыбалки для учеников, затем к ним присоединились родители, а со временем появился и отдельный курс для старшего поколения.

От рукоделия до стрельбы из лука

Горожане, которым больше по душе спокойные и расслабляющие занятия, могут выбрать одно из творческих направлений. Им предлагают шить, вязать, делать керамическую посуду и украшения из эпоксидной смолы, изделия из дерева и металла, рисовать песком и многое другое. Освоить новое ремесло или искусство помогут преподаватели, а для того, чтобы записаться в группу, не нужны специальные навыки.

Ещё одно необычное направление проекта — стрельба из лука. Москвичи старшего поколения тренируются на лукодроме в спортивном комплексе.

Для тренировок предлагают классические луки, но желающие могут попробовать свои силы и с более сложными — блочными. А самым способным ученикам предложат принять участие в Кубке Москвы по стрельбе из лука.

Залезть на скалу и прокатиться по волнам

Если хочется приключений, не обязательно уезжать в горы или на море. Для самых энергичных и активных открыты направления, которые можно найти в турклубах. Здесь учат скалолазанию, а также управлять сапбордом и каяком и даже покорять речные пороги в команде.

В прошлом году открылось новое направление для любителей активного отдыха — сапсёрфинг и гребля на каяках. Тренеры разработали цикл из восьми уроков. За это время можно научиться управлять сапом и каяком.

Сейчас такие тренировки проходят на трёх площадках. С собой нужно взять сменную спортивную форму, соответствующую погоде, и нескользящую закрытую обувь.

С 1 июля открывается запись ещё на два водных направления: гребно-парусный спорт и рафтинг (командная гребля на рафте — надувной лодке, приспособленной для сплавов по горным рекам и порогам). На занятиях гребно-парусным спортом москвичи старшего поколения узнают, как вязать морские узлы, управлять шлюпкой самостоятельно и в команде. А тренировки по рафтингу будут проходить на суше и спокойной воде: начинающие спортсмены научатся управлять надувным рафтом, освоят технику гребли и распределения нагрузки на тело. Тем, кому это направление особенно понравится, предложат пройти дополнительную подготовку, собрать команду и принять участие в соревнованиях по рафтингу в категории «Ветераны».

Авторы Валерия Мишина