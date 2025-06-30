На форуме в Сочи придумали, как сделать профессию строителя престижной

Форум недвижимости «Движение» в Сочи в этом году прошел под слоганом «От слов к делу» и собрал 591 компанию – более 4 тыс. человек. Одна из важнейших тем, поднятых на форуме – привлечение молодых кадров в строительную отрасль и в девелопмент. Об этом говорил директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Александр Вайно.

«Важно рассказать школьникам и студентам конкретных образовательных организаций о карьерной и денежной перспективах профессии. Продемонстрировать, что это не просто работа, а возможность изменить мир вокруг себя, возможность повлиять на качество жизни граждан. И на самом деле, когда мы с Минстроем это обсуждаем, выясняется, что это напрямую влияет на результат наших всех экономических и промышленных программ. Нужно показать, что это престижно!» – отметил Александр Вайно.

О престиже строительных профессий говорил и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор. В ходе пленарного заседания он выступил с предложением совместно с Агентством стратегических инициатив запустить проект о строителях, которые меняют жизнь в регионах к лучшему. Например, как отметил замминистра строительства Никита Стасишин, строят детские сады и школы зачастую дешевле и качественнее, чем муниципальные застройщики. Или возводят целые микрорайоны с идеально продуманной инфраструктурой для жизни.

Майор также обратил внимание участников форума на то, что у застройщиков есть множество инструментов, чтобы выделиться на рынке и привлечь покупателей.

«Внимание! От внимания сегодня зависит практически все. Как думаете, как долго семья размышляет о покупке недвижимости, в какой момент принимает решение, что становится ключевым? Для кого-то решающими могут стать 10–12 секунд контента, а молодежь вовсе схватывает основной посыл за 5 секунд», – добавил он.