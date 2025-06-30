Проект «Джаз на воде» представил июльскую программу концертов

Каждый четверг радио JAZZ 89.1 FM и Флотилия «Рэдиссон Ройал» приглашают москвичей и гостей столицы в джазовый круиз по Москве-реке – живую музыку можно послушать на роскошной яхте под панорамными видами города, создающими неповторимую атмосферу.

Откроет марафон 3 июля певица Flora. В программу войдет джаз и авторская музыка, в которой сочетаются soul, экспериментальный хип-хоп, госпел (жанр духовной христианской музыки) и элементы армянского фольклора.

10 июля творческую эстафету подхватит Chino Swingslide trio с программой «Солнце Буэнос-Айреса».

Уникальное шоу, от танго до чарльстона, – результат творчества двух выдающихся гитаристов с разных континентов Чино Свингслайд и Георгий Яшагашвили.

Чино Свингслайд родился в Буэнос-Айресе, затем переехал в Барселону и там начал свою карьеру музыканта. Чино певец, который превосходно играет на гавайской гитаре, композитор и аранжировщик. Яркий и сильный тембр его голоса завораживает, а его искреннее исполнение полностью погружает в истории, рассказанные при помощи музыки. Георгий Яшагашвили – известный российский джазовый гитарист, который уже более 20 лет занимается удивительным направлением в джазе – Gypsy Jazz. У него особенная манера исполнения, вобравшая в себя европейские школы jazz manouche (gypsy jazz) и соединившая русскую и грузинскую культуры.

С 2015 года Чино Свингслайд и Георгий Яшагашвили объединились в музыкальном проекте, где через джаз оживает золотая эра свинга.

17 июля в проекте «Джаз на воде» выступит Анна Королева и её ансамбль с программой «Song for Sax». Анна исполнит композиции в стиле jazz-funk, soul-jazz, а также мировые хиты джаза, которые никого не оставят равнодушными. Вместе с Анной на сцену выйдут клавишник Юрий Погиба, бас-гитарист Евгений Шариков и барабанщик Вартан Бабаян.

24 июля – особенный вечер: на борту джаз-яхты зазвучит прекрасный голос Mira Albor. Этот музыкальный проект – смелое звуковое путешествие на стыке жанров, где органично переплетаются энергичный инди-рок, современная электроника и меланхоличный синтипоп. Стиль Mira Albor отличается эклектичностью: брутальность гитарных риффов удивительным образом сочетается с нежностью и утонченностью вокала, что создает неповторимое звучание. Вдохновленная такими легендами, как Depeche Mode, Mira Albor создала альбом, который одновременно полон мелодичности и эмоциональной глубины, энергии и драйва.

31 июля в проекте «Джаз на воде» выступит Mila Dinerstein с программой All that Jazz, в которой соединятся джаз, болеро и латиноамериканская музыка. Глубокий вокал певицы и богатые импровизации создадут атмосферу полного погружения в каждую музыкальную историю. На концерте прозвучат джазовые стандарты, латиноамериканские ритмы, испанские болеро. С Mila Dinerstein каждый зритель почувствует себя причастным к магии джаза, которая происходит на сцене.

Эти летние вечера июля вместе с радио JAZZ 89.1 FM станут уникальным сочетанием живой музыки, водной глади и завораживающих городских пейзажей. Приходите — будет жарко!