В Москве впервые на территории больницы открыли арт-объект 26 июня 2025 года открылся арт-объект «Континиум» на территории ГКБ № 31 им. академика Г.М. Савельевой. 1 июля, 10:49 В московской больнице открыли арт-объект. Обложка © Пресс-служба ГКБ № 31 / Диана Буданова

Арт-объект к 55-летию больницы создал генеральный директор фонда «Скульптор» Российской академии художеств, член Московского союза художников, лауреат Золотой медали Российской академии художеств Григорий Орехов.

В Москве это первый пример современного художественного высказывания, реализованного в пространстве городской больницы, и результат коллаборации автора, куратора проекта Ольги Свибловой и медицинского сообщества. Проект инициировал президент больницы Георгий Голухов при поддержке Департамента здравоохранения города Москвы.

Объект «Континуум» посвящён всем сотрудникам больницы, чья ежедневная работа сохраняет жизни и здоровье людей. Работа Григория Орехова олицетворяет медицину как непрерывный процесс заботы и исцеления. В названии объекта отражена его ключевая идея: здоровье, как и отражение в зеркале, изменчиво, требует постоянного внимания и заботы.

Объёмное отражение в зеркальных дисках из нержавеющей стали напоминает о способности врачей видеть всё сразу — комплексно, глубоко и точно, а в пространстве между ними заключён образ исследования и знаний, накопленных медиками за всю историю человечества. В тёмное время суток между дисками включаются мощные прожекторы, устремлённые в небо. Это тот самый свет, который человек ищет, когда ему плохо, когда он обращается за помощью. Свет, указывающий путь туда, где могут помочь, где спасают, где есть надежда.

Фото © Пресс-служба ГКБ № 31 / Никита Субботин

Проект станет прецедентом для городской среды столицы. Он показывает, что современное искусство уместно не только в музейном контексте, но и в пространствах, где оно соприкасается с человеческой уязвимостью и профессиональной заботой. Художественный жест здесь становится формой признания, поддержки и благодарности профессии врача.

— Для меня было важно, чтобы форма говорила без слов. Эти зеркальные диски не просто отражение, а попытка зафиксировать внимание, за которое борется и искусство, и медицина. А свет, устремляющийся в небо между ними, — это свет надежды. Он нужен каждому из нас в момент, когда нам плохо. Это тот самый маяк, к которому мы тянемся в поиске помощи и спасения, — рассказывает Григорий Орехов.

Авторы Валерия Мишина