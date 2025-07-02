Пять спортивных объектов с бассейнами откроют после капремонта к концу года Плавание остаётся одним из самых популярных видов спорта среди жителей столицы. Планируется открытие новых бассейнов. Сейчас специалисты модернизируют аквазоны, фасады, инженерные сети и оборудование. 2 июля, 16:40 В Москве откроются новые бассейны. Обложка © mos.ru

В рамках стратегии модернизации и развития спортивной сферы до 2030 года в Москве планируется расширение сети спортивной инфраструктуры. Оно включает в себя и увеличение числа плавательных бассейнов. За это время по программе комплексного капитального ремонта в городе будет отремонтировано 175 спортивных объектов, в том числе 58 — с бассейнами. В этом году для посетителей после обновления откроют пять центров с бассейнами. В 2026-м запланирован ремонт ещё шести таких объектов.

Во время работ модернизируют фасады зданий, инженерные сети, чаши бассейнов, а также входные группы. Будут установлены современные системы отопления и фильтрации воды. Кроме того, для повышения безопасности в обходных зонах появятся напольные маркеры с указанием глубины.

Для маломобильных посетителей предусмотрят специальные подъёмники с гидравлическим механизмом и лестницей для ассистента. В бассейнах установят электронные табло хронометража, отображающие не только время, температуру воздуха и воды, но и результаты заплывов. Кроме того, спортивные объекты оснастят современным оборудованием: стартовыми тумбами, стойками для разворота, поручнями. Появится и обновлённый инвентарь: ласты, доски-колобашки, нудлы и гребные лопатки.

Сейчас в столице большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры и благоустройству водных объектов. В бассейнах появляется современная противоскользящая плитка, улучшается система фильтрации воды и другие коммуникации, обновляется инвентарь. Всё это делает посещение бассейна комфортным для посетителей.

В рамках реализации стратегии развития спорта Москвы в 2024 году после капитального ремонта возобновил работу бассейн «Москворечье». В комплексе обновили фасады здания, чаши бассейнов, заменили кровлю, провели электромонтажные работы, а также улучшили гидроизоляцию.

Формирование пространств для досуга и спорта — в приоритетах городского развития.

Авторы Валерия Мишина