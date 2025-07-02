Московские школы искусств раскрывают таланты В завершившемся учебном году ученики московских школ искусств представляли столицу более чем на 20 площадках по всему миру. 2 июля, 16:41 Ученики московских школ искусств занимают первые места на международных конкурсах. Обложка © mos.ru

За прошедший учебный год ученики московских школ искусств завоевали более 26 тысяч наград. Как в этих учебных заведениях раскрывают таланты, рассказал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

— Москва заслуженно гордится развитой сетью городских учреждений творческого образования: 153 образовательных учреждения, каждое со своими многолетними традициями, но с единым стандартом комфорта и оснащения. Сегодня в них преподают более 40 направлений в области музыки, живописи, хореографии и театра. В московских школах искусств обучается около 100 тысяч ребят. И среди них немало тех, кто со временем превратит своё увлечение в дело всей жизни, — написал Сергей Собянин.

В прошлом учебном году ученики столичных школ искусств представляли столицу более чем на 20 площадках по всему миру.

— Москвичи завоевали призовые места на творческих конкурсах в Андорре, Австрии, Беларуси, Болгарии, Испании, Китае, на Кипре, в Нидерландах, США, Швейцарии и других странах: всего 10 тысяч наград и поощрительных призов, в том числе более 280 Гран-при, — сообщил Сергей Собянин.

Кроме того, более 16 тысяч наград ученики московских школ искусств завоевали на всероссийских и региональных конкурсах и фестивалях, которые по составу участников порой значительно превосходят международные проекты.

Победители конкурсов в Пекине, Нью-Йорке и Испании

В марте – апреле в Пекине проходил IX Международный фестиваль-конкурс «Золотой лотос». Елизавета Менжинская, ученица детской музыкальной школы имени Б.Л. Пастернака, выступила с сольной программой, а также в дуэте со своим преподавателем Галиной Ермаковой.

По решению жюри они как исполнительницы на больших флейтах были удостоены звания лауреатов первой степени, а на флейтах-пикколо — лауреатов третьей степени. В репертуаре победителей произведения Евгения Магалифа «Ксения» и «Тарантелла», ария Ленского из оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского и Карело-финская полька Бориса Тихонова.

В марте ученик детской музыкальной школы Московского государственного колледжа музыкального исполнительства (МГКМИ) имени Фридерика Шопена Алексей Мищенко завоевал первую премию на международном конкурсе Golden Classical Music Awards в Нью-Йорке за исполнение на фортепиано Баллады № 1 Фридерика Шопена и Сонаты для клавира № 13 си-бемоль мажор Вольфганга Амадея Моцарта.

Лауреаты конкурсов в Белоруссии, Нидерландах и Швейцарии

Ученики детской школы искусств имени И.С. Козловского заняли фактически весь пьедестал на Республиканском фестивале-конкурсе детского искусства «Львёнок» в город Лиде (Белоруссия).

Среди солистов первое место завоевала Дана Шакова, исполнив пьесу «Сумерки» композитора Макса Эйхорна и «Танец» Эзры Дженкинсона на скрипке, второе место заняли Антонина Стручевская, Мария Туаева, Иван Федотов, Глеб Сахаров.

Антонина Стручевская сыграла «Молдавский танец» Бориса Дубоссарского и «Ариозо» Карла Бома, Мария Туаева — произведение Манфреда Шмитца на скрипке. Глеб Сахаров исполнил на малом барабане «Марш деревянных солдатиков» Петра Чайковского, а на ксилофоне пьесу «Тарантелла» Сергея Прокофьева, Иван Федотов сыграл на малом барабане пьесу «Охота за бабочкой» Ирины Иордан, на ксилофоне — «Скерцино» Виктора Косенко.

Выступления победителей в Андорре, Болгарии, на Кипре и в России

С апреля по май в Андорре проходил XI международный конкурс саксофонистов Andorra Sax Fest — один из самых престижных, который ежегодно собирает лучших саксофонистов со всей Европы.

В старшей группе лауреатом третьей степени стал выпускник, а ныне преподаватель детской музыкальной школы МГКМИ имени Фридерика Шопена Владимир Пецкус.

В Софии в апреле прошел I Международный конкурс профессиональных арфистов и любителей VivaHarp, собравший лучших исполнителей со всего мира.

В мае в Пафосе (Кипр) Елизавета Ряпина, ученица детской музыкальной школы имени А.Н. Александрова, стала лауреатом второй степени Международного конкурса-фестиваля Young Orpheus.

— Признание мастерства и талантов московских ребят на российских и международных конкурсах — яркое свидетельство качества московского творческого образования, — подчеркнул Сергей Собянин.

Московские школы искусств помогают в гармоничном развитии детей и дают путёвку в жизнь новым поколениям талантов.

Авторы Валерия Мишина