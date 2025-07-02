В национальном парке «Лосиный Остров» учёные исследуют биоразнообразие водоёмов В московской части национального парка «Лосиный Остров» продолжаются масштабные полевые исследования. Специалисты изучают экологическое и рекреационное состояние Казённого пруда. 2 июля, 16:42 Учёные исследуют биоразнообразие столичных водоёмов. Обложка © mos.ru

Эксперты оценивают состояние водоёма с помощью организмов-биоиндикаторов — зоопланктона и бентосных организмов, обитающих на дне.

Регулярные экологические исследования — основа грамотного управления природными территориями столицы. Город активно поддерживает научные проекты, которые помогают отследить изменения состояния флоры и фауны под влиянием человека и климата.

В прошлом году в парке «Лосиный Остров» провели уникальное масштабное эколого-биологическое обследование, в котором приняли участие более 80 специалистов из пяти научных институтов. Они выявили более 1500 видов животных и растений, из которых свыше 200 — редкие и охраняемые. По результатам обследования эксперты дали рекомендации по поддержке уязвимых видов животных. Кроме того, были разработаны программы их сохранения и восстановления.

В этом году комплексные исследования природы парка продолжаются. В апреле группа учёных, среди которых специалисты Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Российской академии наук, начала исследование биоразнообразия водоёмов «Лосиного Острова». Эксперты взяли пробы фито- и зоопланктона из Бабаевского пруда, а также бентосных организмов, обитающих в грунте. Затем гидробиологи отобрали пробы воды и придонных осадков в Казённом пруду, а также образцы верхнего слоя донных отложений. Это делается для того, чтобы оценить текущее экологическое и рекреационное состояние водоёмов. Оно может меняться под воздействием внешних факторов, что зачастую негативно сказывается на биоразнообразии, поскольку жизненный цикл многих организмов напрямую связан с водой.

На следующем этапе учёные в лаборатории анализируют видовой состав двух групп организмов: раковинных амёб (бентосных организмов, обитающих на дне) и ветвистоусых рачков — кладоцер (представителей планктона). Эти микроорганизмы являются биоиндикаторами, по наличию которых и структуре их популяций можно судить о степени загрязнённости водоёма.

Раковинные амёбы особенно чувствительны к тяжёлым металлам, нефтепродуктам и дорожной соли. Кладоцеры реагируют на общую органическую нагрузку.

Если планктон показывает, что вода относительно чистая, а донные организмы свидетельствуют об обратном, это говорит о необходимости аккуратной и адресной работы с донными отложениями, отмечают гидробиологи.

Кроме того, специалисты отбирают керны — глубокие пробы ила, которые позволяют изучить, как менялось состояние водоёма за последние десятилетия.

В Казённом пруду, по наблюдениям учёных, отмечается высокая степень зарастания, скопление органических веществ и дефицит кислорода в зимний период. Такие условия могут нанести ущерб водной фауне, поэтому необходимо проводить регулярный мониторинг состояния водоёма.

На основе полученных данных специалисты разрабатывают рекомендации по улучшению состояния пруда. Одной из возможных мер является повышение проточности, например с помощью подачи дополнительного объёма чистой воды или прочистки водоотводящих каналов. Это позволит снизить концентрацию органических веществ и восстановить экосистему. Важно также, чтобы очистка водоёма не была разовой. Без комплексного подхода и регулярного мониторинга через несколько лет состояние пруда может ухудшиться.

Если просто вычистить водоём, через 10 лет он снова окажется в том же состоянии. Важно наладить работу всей экосистемы, чтобы водные организмы сами перерабатывали избыточную органику. Это обеспечит чистую воду, устойчивое биоразнообразие и благоприятную среду для горожан.

Собранные в ходе полевых работ данные станут основой для долгосрочного экологического мониторинга и разработки решений по восстановлению и поддержанию водоёмов столицы.

Сохранение экологии — в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина