В офисах «Южуралзолото» в Челябинской области прошли обыски

В Челябинской области проходят обыски в ПАО «Южуралзолото Группа компаний» из-за нарушений в сфере экологии и промышленной безопасности, сообщили РИА Новости в региональных правоохранительных органах.

Как уточнили собеседники агентства, ранее на участках в Пластовском и Еткульском районах были выявлены серьезные нарушения в обращении с природной средой и эксплуатации производственных объектов. Это привело к загрязнению водоохранной зоны и ухудшению экологической обстановки.

«Сегодня в рамках ранее возбужденных уголовных дел сотрудники региональных управлений ФСБ и Следственного комитета провели обыски в офисах компании и связанных с ней структурах», — сообщил источник.

Он также отметил, что за последние годы на предприятиях «Южуралзолота» произошло шесть смертельных происшествий с сотрудниками, что может свидетельствовать о систематическом игнорировании норм промышленной безопасности. Уголовные дела по статьям о нарушении природоохранного законодательства и порче земли были возбуждены еще в июле 2024 года. Участие в следственных действиях подтвердили и в региональном управлении ФСБ.