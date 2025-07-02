В офисах «Южуралзолото» в Челябинской области прошли обыски
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В Челябинской области проходят обыски в ПАО «Южуралзолото Группа компаний» из-за нарушений в сфере экологии и промышленной безопасности, сообщили РИА Новости в региональных правоохранительных органах.
Как уточнили собеседники агентства, ранее на участках в Пластовском и Еткульском районах были выявлены серьезные нарушения в обращении с природной средой и эксплуатации производственных объектов. Это привело к загрязнению водоохранной зоны и ухудшению экологической обстановки.
«Сегодня в рамках ранее возбужденных уголовных дел сотрудники региональных управлений ФСБ и Следственного комитета провели обыски в офисах компании и связанных с ней структурах», — сообщил источник.
Он также отметил, что за последние годы на предприятиях «Южуралзолота» произошло шесть смертельных происшествий с сотрудниками, что может свидетельствовать о систематическом игнорировании норм промышленной безопасности. Уголовные дела по статьям о нарушении природоохранного законодательства и порче земли были возбуждены еще в июле 2024 года. Участие в следственных действиях подтвердили и в региональном управлении ФСБ.
ПАО «Южуралзолото Группа компаний» — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, ведущая деятельность в Челябинской области и ряде других регионов. Основные направления работы — разведка, добыча и переработка золота. Компания входит в число ведущих игроков отрасли и владеет несколькими горно-обогатительными комбинатами, а также лицензиями на разработку месторождений.Спросить ChatGPT