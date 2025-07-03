Сниженный тариф и искусственный интеллект. Новости конференции «E-Com СФЕРА» На конференции рассказали, как продавцам на маркетплейсе работать в новых реалиях. Подробнее - в материале Life.ru 3 июля, 09:56 Обложка © пресс-служба Яндекс Маркета

На конференции Яндекс Маркета, прошедшей 2 июля, рассказали о том, как продавцам на маркетплейсе продавать по сниженному тарифу. Поделились опытом и эксперты — они рассказали, как эффективно работать с блогерами по бартеру.

Заморозка тарифов

На конференции рассказали, что за каждый заказ с витрины магазина будет действовать сниженный тариф, в том числе и на повторные покупки подписчиков.

К тому же у продавцов, оформивших витрины, средний чек выше на 20%, а кол-во подписчиков на площадке уже достигло 7 млн — согласно аналитике маркетплейса.

Продавцам поможет нейросеть

Также рассказали как ИИ внедрится не только в повседневную жизнь, но и станет помощником для продавцов. У них появится AI-ассистент, который возьмёт на себя рутинные задачи.

Авторы Екатерина Субботина