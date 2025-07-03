На автодроме Moscow Raceway 12 июля пройдёт фестиваль дрифта RDS FEST

12 июля на автодроме Moscow Raceway развернётся грандиозное событие — фестиваль дрифта RDS FEST, организованный Российской Дрифт Серией, главным чемпионатом страны. Программа обещает массу сюрпризов, которые придутся по душе не только фанатам автоспорта, но малознакомым с дисциплиной людям, подыскивающим интересный отдых.

В центре внимания — искусство контролируемого заноса, где встретятся признанные мастера дрифта и начинающие пилоты. Особое место займут свободные заезды RDS MATSURI: каждый желающий сможет зарегистрироваться на сайте, пройти техосмотр и продемонстрировать свои навыки на профессиональном треке.

На втором треке участников ждёт вызов от команды STAR PЁR STARS AIMOL — шанс побороться за участие в «Зимнем кубке РДС» в составе их коллектива на специально подготовленных спорткарах.

«Фестиваль для нас — проект, в который мы вкладываем душу. Его миссия — вовлечь и объединить людей идеей развития профессионального дрифта в нашей стране. Мы впервые проводим мероприятие такого формата и хотим, чтобы RDS FEST стал той самой точкой притяжения для любителей, профессионалов, зрителей и даже тех, кто раньше не был глубоко погружён в автоспортивную тематику», — сказал директор Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.

Главное зрелище — «Сибирское дерби» с участием звёзд российского дрифта: двукратного чемпиона Кубка мира FIA IDC Георгия Чивчяна, Аркадия Цареградцева и других титулованных гонщиков.

Внимание зрителей наверняка привлечёт и «Судейское дерби». Владимир Сафонов, Станислав Долгих, Михаил Давидянц и Антон Новиков выйдут на трассу, а оценивать их будут пилоты-сибиряки, воплощая мечту болельщиков.

За пределами трассы гостей ждут кулинарный мастер-класс от Георгия Чивчяна, зарядка с Евгением Лосевым и дрифт-сет от DJ Царя — Аркадия Цареградцева. Автограф-сессии, лекции и живое общение с пилотами дополнят атмосферу праздника.