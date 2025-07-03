В Санкт-Петербурге прошёл международный фестиваль инноваций Международный фестиваль инноваций в Санкт-Петербурге собрал более четырёх тысяч участников из России и стран Ближнего Востока. 3 июля, 15:14 В Санкт-Петербурге прошел фестиваль инноваций. Обложка © ПАО «Газпром нефть»

Молодые учёные кластера индустриальных разработок представили заказчикам проекты в области робототехники, умных устройств и цифрового инжиниринга. Среди разработок — роботы-инспекторы для промышленной инфраструктуры, программное обеспечение для контроля строительства и новые материалы. Большинство решений обладают высоким потенциалом для успешного внедрения и адаптации в крупнейших отраслях: металлургии, судостроении, строительной и транспортной сферах. Партнёром международного фестиваля инноваций «ЭнергоТехноФест» стала компания «Газпром нефть».

На фестивале состоялся финал ежегодного инкубатора студенческих проектов с участием 165 инноваторов со всей страны. Участники презентовали разработки комплекса для быстрой печати компьютерных плат, теплообменники, системы обогрева трубопроводов и технологии для работы на Крайнем Севере.

— Совместная работа правительства Санкт-Петербурга и нефтяной компании даёт результаты. На второй год фестиваль стал международным и более масштабным. Фестиваль проходит на базе «Энерготехнохаба» — одной из ведущих площадок для решения поставленных президентом задач технологического развития. Здесь уже получили поддержку более 1,5 тысячи начинающих и опытных предпринимателей. Их проекты превращаются в полноценный бизнес, что даёт сотни новых высокотехнологичных рабочих мест, — рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

— Фестиваль уже второй год подряд собирает на одной площадке студентов, инженеров, учёных, предпринимателей, инвесторов и представителей крупного бизнеса. Здесь обсуждаются инновации, которые прямо сейчас востребованы в энергетике и в целом в промышленности. В последние годы мы добились больших результатов в технологическом развитии отрасли, и наши разработки привлекают внимание зарубежных партнёров, поэтому в фестивале участвуют гости из стран Ближнего Востока. Отдельные слова благодарности — администрации Санкт-Петербурга, вместе с которой мы успешно развиваем инженерный кластер и проводим это мероприятие. В результате город стал одним из ключевых технологических центров для российской нефтегазовой промышленности, — рассказал председатель правления нефтяной компании Александр Дюков.

Авторы Валерия Мишина